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Создатели «Собибора» снимут фильм о Нюрнберге по инициативе Мединского

13:10 13.12.2018
Создатели «Собибора» снимут фильм о Нюрнберге по инициативе Мединского
Владимир Мединский © KM.RU, Игорь Варнавский
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Глава Минкульта России Владимир Мединский предложил в рамках мероприятий, посвященных 75-летию победы в Великой Отечественной войне, снять фильм о Нюрнбергском процессе.

Об этом он сказал на заседании оргкомитета «Победа», посвященном подготовке к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, сообщает РИА Новости. Министр отметил, что тема Нюрнбергского процесса требует достоверного освещения в отечественном кино.

Мединскому не нравится, что тема победы во Второй мировой войне «приватизирована» Голливудом. «Нам кажется, что одним из элементов празднования 75-летия могла бы стать премьера фильма "Нюрнберг", посвященного деятельности советских контрразведчиков в послевоенные годы. Для создания киноленты продюсеры предлагают привлечь зарубежных звезд и специалистов со всех стран-участников Нюрнбергского процесса, международный актерский состав», - отметил Мединский.

Съемками фильма о Норнберге займутся продюсеры исторической драмы Константина Хабенского «Собибор».
 

Темы: Кино в России, Кинопроизводство и кинопроцесс в России, Персоны и деятели российского кино, Персоны и события в мире кино, Министерство культуры РФ
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
13.12.2018, 21:47
Гость: Мастер

Хорошая идея! Народ должен знать всю правду и для нового поколения полезно будет посмотреть такой фильм.
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