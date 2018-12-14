Кира Найтли стала офицером Ордена Британской империи

11:45

Кира Найтли на церемонии. Фото из Твиттера актрисы

Кира Найтли, известная по роли Анны Карениной, снискала знаки отличия офицера Ордена Британской империи.

Букингемский дворец, где проходила церемония, подтвердил эту новость, сообщает РИА Новости. «Поздравляем Киру Найтли, которая получила знаки отличия Ордена Британской империи за свою службу в сфере драматического искусства и благотворительности», - говорится в сообщении в Twitter королевской семьи Британии.

На фотографии в микроблоге награду 33-летней актрисе вручает принц Уэльский Чарльз. На другом снимке Найтли демонстрирует награду читателям.

