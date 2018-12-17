Авторитетные критики назвали лучшие фильмы года

10:45

Сайт Rotten Tomatoes, на котором пишут авторитетные кинокритики с мировым именем, сформировал топ лучших фильмов года.

Абсолютным лидером с 97% «свежести» у критиков и 79% - у зрителей стала марвеловская «Черная пантера», сообщает «Российская газета». Примерно Столько же процентов у критиков набрал занявший второе место фильм «Миссия невыполнима: Последствия"»(89% - от зрителей).

Следом на основании хитроумного алгоритма расположились: «Черный клановец» (95% и 82%), «Звезда родилась» (90% и 81%), «Тихое место»(95% и 83%), «Пириключения Паддингтона» (100% и 88%), «Назови меня своим именем» (94% и 85%), «Суперсемейка 2» (94% и 87%), «Восьмой класс» (99% и 84%), «Не оставляй следов» (100% и 82%).

