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Авторитетные критики назвали лучшие фильмы года

10:45 17.12.2018
Авторитетные критики назвали лучшие фильмы года
Кадр из фильма "Черная пантера" с сайта kinopoisk.ru
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Сайт Rotten Tomatoes, на котором пишут авторитетные кинокритики с мировым именем, сформировал топ лучших фильмов года.

Абсолютным лидером с 97% «свежести» у критиков и 79% - у зрителей стала марвеловская «Черная пантера», сообщает «Российская газета». Примерно Столько же процентов у критиков набрал занявший второе место фильм «Миссия невыполнима: Последствия"»(89% - от зрителей).

Следом на основании хитроумного алгоритма расположились: «Черный клановец» (95% и 82%), «Звезда родилась» (90% и 81%), «Тихое место»(95% и 83%), «Пириключения Паддингтона» (100% и 88%), «Назови меня своим именем» (94% и 85%), «Суперсемейка 2» (94% и 87%), «Восьмой класс» (99% и 84%), «Не оставляй следов» (100% и 82%).
 

Темы: Актеры и актрисы зарубежного кино, Кино в мире, Персоны и деятели зарубежного кино, Персоны и события в мире кино
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