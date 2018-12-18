]]> ]]>
Главная Кино Новости

«Собибор» Хабенского не попал в шорт-лист премии «Оскар»

11:20 18.12.2018
«Собибор» Хабенского не попал в шорт-лист премии «Оскар»
Фото с сайта kino-teatr.ru
Материалы по теме:

Представители академии киноискусств США определила шорт-лист номинантов в девяти категориях 91-й премии, которую вручат в 2019 году.

Российская историческая драма "Собибор" режиссера Константина Хабенского не вошла в шорт-лист "Оскара" в категории "Лучший фильм на иностранном языке", передает РЕН-ТВ.

Американские киноакадемики определили номинантов в категориях "Лучший фильм на иностранном языке", "Лучший документальный фильм", "Лучший короткометражный документальный фильм", "Лучший макияж", "Лучший саундтрек", "Лучшая песня", "Лучший короткометражный мультфильм", "Лучшие визуальные эффекты" и "Лучшая сцена в короткометражном фильме".

Короткий список номинантов в категории "Лучший фильм на иностранном языке" состоит из девяти картин из Колумбии, Дании, Германии, Японии, Казахстана, Ливана, Мексики, Польши и Южной Кореи.
 

Темы: Звезды российского кино, Кино в мире, Кино в России, Награды и премии в кино, Премия «Оскар»
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
18.12.2018, 14:56
Гость: Zahar

Странно,еврейская поделка не прошла,но
весть приятная.
18.12.2018, 14:38
Гость: Хмы

Надо было снимать кино про пиндоский концлагерь на острове Русский. Пиндосам это бы очень понравилось!
В Приморье американцы творили удивительные, в своей бесчеловечности, деяния, а остров Русский стал концентрационным лагерем, куда свозили пленных. Были и другие лагеря смерти, где американцы уничтожали местное население, но лагерь, созданный на острове Русском, просуществовал дольше всех — до октября 1922 г. Замученных в лагере топили рядом с островом, порознь и целыми баржами, связывая руки колючей проволокой.
Есть свидетельства, что уже после окончания интервенции, один из водолазов, работая на затопленных объектах у Русского острова, наткнулся на одну из таких барж, внутри которой «стояли, как живые, связанные люди». Шокированный увиденным, водолаз сошел с ума.
Сведения о пребывании американских военных на Дальнем Востоке, можно найти в книге «Иностранные интервенты в Советской России», выпущенной в 1935-м году, в ней рассказывается о том, какими методами действовали американцы – перерезанные семьи, беременные женщины, которым отрезали груди, вынимали из животов младенцев, повешенные пятилетние дети.
Или про тюрьму Абу-Грейб.
]]>
]]>
]]>
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2018 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.