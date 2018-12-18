«Собибор» Хабенского не попал в шорт-лист премии «Оскар»

11:20

Представители академии киноискусств США определила шорт-лист номинантов в девяти категориях 91-й премии, которую вручат в 2019 году.

Российская историческая драма "Собибор" режиссера Константина Хабенского не вошла в шорт-лист "Оскара" в категории "Лучший фильм на иностранном языке", передает РЕН-ТВ.

Американские киноакадемики определили номинантов в категориях "Лучший фильм на иностранном языке", "Лучший документальный фильм", "Лучший короткометражный документальный фильм", "Лучший макияж", "Лучший саундтрек", "Лучшая песня", "Лучший короткометражный мультфильм", "Лучшие визуальные эффекты" и "Лучшая сцена в короткометражном фильме".

Короткий список номинантов в категории "Лучший фильм на иностранном языке" состоит из девяти картин из Колумбии, Дании, Германии, Японии, Казахстана, Ливана, Мексики, Польши и Южной Кореи.

