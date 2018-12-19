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Старейший украинский актер погиб во время пожара

15:08 19.12.2018
Украинский актер Петр Ластивка погиб во время пожара
Кадр с сайта kino-teatr.ru
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Старейший украинский актер Тернопольского драмтеатра Петр Ластивка-старший погиб в собственном доме в Тернополе на 97 году жизни.

Трагедия разыгралась 18 декабря. Гибель артиста наступила в результате пожара, который вызвало короткое замыкание электропровода, сообщает украинская газета «Вести».

В пресс-центре ГосЧС области сообщили, что 18 декабря в 11.07 в оперативно-диспетчерскую службу Управления поступило сообщение о пожаре на улице Котляревского. В 11.41 огонь остановили, а в 11.55 пожар был полностью ликвидирован.

Петр Ластивка родился 5 июня 1922 года в селе Савинцы Рокитнянского района Киевской области. В годы Великой Отечественной войны он служил разведчиком парашютно-десантных войск. Ластивка снялся в таких фильмах, как «Третий удар», «Чертова дюжина» и «Всадники», служил в Закарпатском и Черниговском музыкально-драматическом театрах. В 1972 году стал заслуженным артистом УССР, а 1980 году получил звание народного артиста УССР.

Петр Трофимович Ластивка — отец актера и режиссера Петра Петровича Ластивки.
 

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