«Лето», «Довлатов» и «Кислота» претендуют на «Белого слона»

16:42

Кадр из фильма «Довлатов» с сайта kino-teatr.ru

В среду 19 декабря обнародованы номинанты на национальную премию кинокритики и кинопрессы «Белый слон».

Торжественная церемония вручения награды пройдет 11 января 2019 года в Белом зале Союза кинематографистов России, сообщается в пресс-релизе, поступившем в KM.RU.

Присвоение премии проходит в два тура. В первом туре назвать своих фаворитов в одиннадцати номинациях предлагается широкому кругу кинокритиков, киноведов, киножурналистов. Во втором лауреатов определяет Экспертный совет тайным голосованием.

Премии за лучший документальный фильм, лучший анимационный фильм и Специальная премия имени Мирона Черненко присуждаются без предварительного выдвижения номинантов на основе шорт-листов, предложенных специальными комиссиями, голосованием Экспертного совета.

Номинанты Национальной премии кинокритики и кинопрессы «Белый слон»:

Лучший фильм

«Война Анны», режиссер Алексей Федорченко, продюсеры Андрей Савельев, Артем Васильев, Максим Ложевский

«Лето», режиссер Кирилл Серебренников, продюсеры Илья Стюарт, Мурад Османн, Павел Буря, Михаил Финогенов

«Сердце мира», режиссер Наталия Мещанинова, продюсеры Сергей Сельянов, Наталья Дрозд

Лучший сценарий

Наталья Меркулова,Алексей Чупов - «Человек, который удивил всех»

Наталия Мещанинова при участии Бориса Хлебникова, Степана Девонина - «Сердце мира»

Авдотья Смирнова, Анна Пармас, Павел Басинский - «История одного назначения»

Лучшая режиссерская работа

Наталия Мещанинова - «Сердце мира»

Кирилл Серебренников - «Лето»

Алексей Федорченко - «Война Анны»

Лучшая работа оператора

Юрий Клименко - «Ван Гоги»

Владислав Опельянц - «Лето»

Алишер Хамидходжаев - «Война Анны»

Лучшая работа художника

Алексей Максимов - «Война Анны»

Елена Окопная - «Довлатов»

Андрей Понкратов - «Лето»

Лучшая музыка к фильму

Роман Билык (Рома Зверь), Герман Осипов - «Лето»

Леонид Десятников, Алексей Сергунин - «Ван Гоги»

Владимир Комаров, Ацуо Мацумото - «Война Анны»

Лучшая главная женская роль

Марта Козлова - «Война Анны»

Наталья Кудряшова - «Человек, который удивил всех»

Анна Слю - «Подбросы»

Лучшая главная мужская роль

Роман Билык (Рома Зверь) - «Лето»

Степан Девонин - «Сердце мира»

Евгений Цыганов - «Человек, который удивил всех»

Лучшая женская роль второго плана

Ирина Горбачева - «История одного назначения»

Елена Коренева - «Ван Гоги»

Александра Ребенок - «Кислота»

Лучшая мужская роль второго плана

Филипп Гуревич - «История одного назначения»

Данила Козловский - «Довлатов»

Дмитрий Поднозов - «Сердце мира»

Лучший фильм-дебют

«Глубокие реки», режиссер Владимир Битоков, продюсер Николай Янкин

«Кислота», режиссер Александр Горчилин, продюсеры Сабина Еремеева, Нателла Крапивина

«Хрусталь», режиссер Дарья Жук, продюсеры Дмитрий Осмеркин, Ольга Гойстер, Валерий Дмитроченко, Биргит Гернбок

