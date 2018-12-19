Кинокритики назвали лучший российский сериал уходящего года

12:07

Эксперты кино составили рейтинг российских сериалов, отдав предпочтение сериалу режиссера «Горько!» Жоры Крыжовникова «Звоните Ди Каприо!»

В главной роли снялся востребованный российский актер Александр Петров («Лед», «Гоголь. Вий»). «По общей совокупности баллов первую строчку занимает сериал Жоры Крыжовникова "Звоните Ди Каприо!" (25,5 балла), на втором месте - "Обычная женщина" (21,5 балла), на третьем - "Домашний арест" (18,5 балла) и на четвертой строчке - "Ненастье" (9 баллов)», - гласит сообщение «Кинопоиска».Прочие претенденты получили меньшее количество баллов.

В голосовании приняли участие 16 экспертов из ведущих российских СМИ. Каждый из них назвал тройки фаворитов из 241 сериала, которые вышли на экраны в 2018 году. В общий список попали 14 проектов, причем только шесть сериалов упомянуто свыше одного раза.

