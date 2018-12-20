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Хабенский встретился с Римским Папой и сделал ему подарок

12:35 20.12.2018
Хабенский встретился с Римским Папой и сделал ему подарок
Константин Хабенский. Фото с сайта kino-teatr.ru
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Произошла встреча Римского Папы Франциска с российским режиссером и актером Константином Хабенским.

Кинематографист и церковный иерарх обсудили фильм «Собибор». Папа Франциск отметил огромную важность темы этой ленты, сообщает РИА Новости. «Папа Римский Франциск встретился в Ватикане с российским режиссёром и актёром Константином Хабенским. Его Святейшество обратил внимание на особую своевременность и важность темы, а также на тот факт, что Константин Хабенский решил взяться за неё в своём дебютном фильме», - говорится в сообщении пресс-службы. Также Хабенский подарил Папе Римскому диск с картиной.

Мировая премьера фильма состоялась 23 апреля в Варшаве. Фильм «Собибор» основан на реальных событиях и повествует о единственном за всю историю Второй мировой войны успешном восстании в нацистском лагере смерти, которое возглавил советский офицер Александр Печерский.
 

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Комментарии читателей
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20.12.2018, 22:32
Гость: Комментатор

Я был лучшего мнения о нем. Как актер он и не плох быть может, но как человек, после этих слов... Ну вы меня поняли...
20.12.2018, 16:51
Гость: Оллес

События-то реальные,а вот кино - залипуха.Это я как историк как раз по данной теме говорю.
20.12.2018, 15:38
Гость: Zahar

"Фильм «Собибор» основан на реальных событиях и повествует о единственном за всю историю Второй мировой войны успешном восстании в нацистском лагере смерти, которое возглавил советский офицер Александр Печерский."
"В этом фильме я хотел показать, как
человек советский превращается в
человека нормального" - Хабенский.
Так, что все мы, вместе с Бессмертным
Полком, по мнению Хабенского, люди
ненормальные.
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