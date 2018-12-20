Хабенский встретился с Римским Папой и сделал ему подарок

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Произошла встреча Римского Папы Франциска с российским режиссером и актером Константином Хабенским.

Кинематографист и церковный иерарх обсудили фильм «Собибор». Папа Франциск отметил огромную важность темы этой ленты, сообщает РИА Новости. «Папа Римский Франциск встретился в Ватикане с российским режиссёром и актёром Константином Хабенским. Его Святейшество обратил внимание на особую своевременность и важность темы, а также на тот факт, что Константин Хабенский решил взяться за неё в своём дебютном фильме», - говорится в сообщении пресс-службы. Также Хабенский подарил Папе Римскому диск с картиной.

Мировая премьера фильма состоялась 23 апреля в Варшаве. Фильм «Собибор» основан на реальных событиях и повествует о единственном за всю историю Второй мировой войны успешном восстании в нацистском лагере смерти, которое возглавил советский офицер Александр Печерский.

