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Скончалась драматург Алла Соколова, написавшая «Фантазии Фарятьева»

23:55 21.12.2018
Скончалась Алла Соколова
Кадр с сайта kino-teatr.ru
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Ушла из жизни актриса и драматург Алла Соколова.

Она скончалась в Санкт-Петербурге в возрасте 74-хлет, сообщает ТАСС. Она известна как создательница пьесы «Фантазии Фарятьева». По словам художественного руководителя Театра имени Веры Комиссаржевской Виктора Новикова, Соколова тяжело болела последние годы.

Алла Соколова родилась во Владимирской области, а после переезда в Ленинград была принята на работу в Театр имени Ленинского комсомола (сейчас театр-фестиваль «Балтийский дом»). Пьеса Аллы Соколовой «Фантазии Фарятьева» была после создания поставлена в Большом драматическом театре, «Современнике», Центральном театре советской армии, Рижском театре русской драмы и Ереванском государственном русском драматическом театре имени К. С. Станиславского.

Как известно, в знаменитой экранизации пьесы сыграли Андрей Миронов и Марина Неелова. Соколова снималась в фильмах «Случайный вальс» и «Давай не сегодня».
 

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