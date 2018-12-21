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Роскомнадзор решил проверить деятельность канала BBC в России

13:14 21.12.2018
Роскомнадзор решил проверить деятельность канала BBC в России
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Роскомнадзор распространил информацию о начале проверки материалов канала BBC World News, а также ресурсов канала в интернете на соответствие российскому законодательству.

Данную инициативу поддержал пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков. «Безусловно, можно, - ответил на вопрос «Интерфакса» о правомерности проверки Песков. - У многих на протяжении длительного времени копилось много вопросов к BBC в плане тенденциозного освещения тех или иных событий, освещение не в режиме СМИ, а в запрограммированном и ангажированном режиме».

Песков добавил, что у властей России накопились претензии к конкретным материалам BBC. «У разных ведомств в Москве неоднократно появлялись вопросы в отношении конкретных материалов, конкретных эпизодов по освещению событий, связанных с Россией». Он уточнил, что это касается и освещения «того, что происходит в Сирии».

Кроме того, проверка связана с вынесением британским регулятором Ofcom решения о нарушении каналом Russia Today правил вещания.
 

Темы: Интернет в России, Интернет и сети, Телевидение и его влияние на общество в России, Роскомнадзор, Владимир Путин
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