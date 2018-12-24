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Сергей Юрский подвергся экстренной госпитализации

10:45 24.12.2018
Сергей Юрский подвергся экстренной госпитализации
Фото с сайта lichnosti.net
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Легендарный советский и российский актер Сергей Юрский в воскресенье был срочно госпитализирован в инфекционное отделение больницы.

Никаких точных подробностей о болезни актера пока неизвестно. По информации канала РЕН ТВ, Сергей Юрского доставили в лечебное учреждение с неким воспалением в организме из дома 23 декабря. Также сообщается, что Юрский остается в сознании.

Как известно, за длительную карьеру 83-летний деятель искусства отметился множеством значимых ролей в театре и кино. Он снимался в фильмах "Золотой теленок", "Место встречи изменить нельзя", "Любовь и голуби" и многих других.
 

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