Скончалась молодая якутская актриса Галина Тихонова

16:47

Известная якутская актриса Галина Тихонова скончалась 24 декабря на 32-м году жизни.

Близкие артистки сообщили, что причиной ее смерти стал тяжелый приступ аллергической астмы, сообщает ФАН. Дата гражданской панихиды и похорон актрисы пока не уточняется.

Напомним, что Тихонова в 2010 году закончила Арктический государственный институт культуры и искусств и работала в «Театре Олонхо». Российским телезрителям она может быть известна по ролям в фильмах «Дорога», «Белый ягель», «Заблудившиеся», «Темные силы» и «Мой убийца». Последняя лента принесла Тихоновой приз якутского Международного кинофестиваля.

В 2014 году в Токио актриса успешно прошла курсы обучения, включающие базовые знания о театрах «Но» и «Кабуки», а также информацию о японской культуре.

В июне 2016 года Галина Тихонова была приглашена Союзом театральных деятелей Российской Федерации на X Международную летнюю театральную школу СТД РФ для профессиональных артистов России, стран Ближнего и Дальнего зарубежья не старше 35 лет в Московскую область, Звенигород, по окончанию театральной школы награждена сертификатом участника с памятным серебряным знаком школы, а также дипломом профессиональной переподготовки по программе Международной летней театральной школы союза театральных деятелей Российской Федерации.

