]]> ]]>
Главная Кино Новости

Скончалась молодая якутская актриса Галина Тихонова

16:47 24.12.2018
Скончалась актриса Галина Тихонова
Фото с сайта kino-teatr.ru
Материалы по теме:

Известная якутская актриса Галина Тихонова скончалась 24 декабря на 32-м году жизни.

Близкие артистки сообщили, что причиной ее смерти стал тяжелый приступ аллергической астмы, сообщает ФАН. Дата гражданской панихиды и похорон актрисы пока не уточняется.

Напомним, что Тихонова в 2010 году закончила Арктический государственный институт культуры и искусств и работала в «Театре Олонхо». Российским телезрителям она может быть известна по ролям в фильмах «Дорога», «Белый ягель», «Заблудившиеся», «Темные силы» и «Мой убийца». Последняя лента принесла Тихоновой приз якутского Международного кинофестиваля.

В 2014 году в Токио актриса успешно прошла курсы обучения, включающие базовые знания о театрах «Но» и «Кабуки», а также информацию о японской культуре.
В июне 2016 года Галина Тихонова была приглашена Союзом театральных деятелей Российской Федерации на X Международную летнюю театральную школу СТД РФ для профессиональных артистов России, стран Ближнего и Дальнего зарубежья не старше 35 лет в Московскую область, Звенигород, по окончанию театральной школы награждена сертификатом участника с памятным серебряным знаком школы, а также дипломом профессиональной переподготовки по программе Международной летней театральной школы союза театральных деятелей Российской Федерации.
 

Темы: Актеры и актрисы российского кино, Звезды российского кино, Персоны и деятели российского кино, Персоны и события в мире кино
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
]]>
]]>
]]>
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2018 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.