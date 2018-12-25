Российское кино побило рекорды по кассовым сборам и посещаемости

19:27

Кассовые сборы и посещаемость российских фильмов, по данным Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показе фильмов (ЕАИС) на 24 декабря, побили рекордные значения предыдущего года, пишет РБК со ссылкой на Фонд кино.

За неделю до окончания 2018 года посещаемость российских картин превысила 55 млн человек (54,7 млн зрителей по итогам 2017 года), а их кассовые сборы превысили 13,1 млрд руб (13 млрд руб. в 2017 году).

«Второй год подряд российские фильмы в кинотеатрах страны смотрят свыше 50 млн человек, а кассовые сборы превышают 13 млрд руб.», — отметили в пресс-службе организации.

При этом, как отмечается в сообщении, в целом 2018 год оказался непростым для рынка кинопроката. В рублевом выражении объем кинопроката сократился на 6,5% по сравнению с предыдущим годом. При этом, по прогнозу ЕАИС, окончательная цифра по этому показателю по итогам года должна составить 5%.

«Сборы и посещаемость зарубежных картин сократились на 10%. При этом соответствующие показатели российских фильмов, наоборот, демонстрируют рост 4,7%», — подчеркнули в Фонде кино.

В текущем году восемь кинокартин собрали свыше 1 млрд руб. кассовых сборов, две из которых — российского производства («Движение вверх» (2,9 млрд руб.) и «Лед» (1,4 млрд руб.). Эти фильмы в кинотеатрах посмотрели 11,5 млн и 6 млн зрителей соответственно.