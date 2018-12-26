«Союзмультфильм» планирует снять сериал о приключениях Чиполлино

09:50

Киностудия «Союзмультфильм» приступила к переговорам с наследниками Джанни Родари о производстве сериала про Чиполлино.

Итальянский сказочный герой будет реанимирован в числе десяти персонажей «золотой коллекции» «Союзмультфильма», которая получит продолжение в виде сериалов, комиксов или игр. В следующем году «Союзмультфильм» собирается снять не менее трех новых проектов и один, связанный с «золотой классикой».

«Ведутся также переговоры с итальянскими продюсерами и наследниками Джанни Родари о возможном производстве сериала о Чиполлино, о дальнейшем развитии истории с этим персонажем», — сказала РИА Новости председатель правления студии Юлиана Слащева на коллегии Минкультуры РФ.

Полнометражный мультфильм «Чиполлино» режиссера Бориса Дежкина вышел на советских экранах в 1961 году. Создателем персонажа является итальянский писатель Джанни Родари.

