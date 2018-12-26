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«Союзмультфильм» планирует снять сериал о приключениях Чиполлино

09:50 26.12.2018
«Союзмультфильм» планирует снять сериал о приключениях Чиполлино
Стоп-кадр из мультфильма
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Киностудия «Союзмультфильм» приступила к переговорам с наследниками Джанни Родари о производстве сериала про Чиполлино.

Итальянский сказочный герой будет реанимирован в числе десяти персонажей «золотой коллекции» «Союзмультфильма», которая получит продолжение в виде сериалов, комиксов или игр. В следующем году «Союзмультфильм» собирается снять не менее трех новых проектов и один, связанный с «золотой классикой».

«Ведутся также переговоры с итальянскими продюсерами и наследниками Джанни Родари о возможном производстве сериала о Чиполлино, о дальнейшем развитии истории с этим персонажем», — сказала РИА Новости председатель правления студии Юлиана Слащева на коллегии Минкультуры РФ.

Полнометражный мультфильм «Чиполлино» режиссера Бориса Дежкина вышел на советских экранах в 1961 году. Создателем персонажа является итальянский писатель Джанни Родари.
 

Темы: Кинокомпании, Кино в России, Кинопроизводство и кинопроцесс в России, Мультфильм, Персоны и деятели российского кино
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Комментарии читателей
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26.12.2018, 20:45
Гость: владимирецНу а своих мозгов

Ну а своих мозгов нетути? Чипполино-новый русский.
26.12.2018, 15:34
Гость: видели уже

Чипполино запускает "Авангард", отменяет пенсии, нюхает мох в тайге....
26.12.2018, 14:32
Гость: Собака Шувалова

Да, рисовали по гениальным иллюстрациям Валька, но весь смысл книги был утерян. Сделали мюзикл какой-то по мотивам.
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