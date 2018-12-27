Последний фильм Михаила Задорнова покажут на Новый год

09:40

В первый день нового года по каналу НТВ покажут премьеру комедии «Однажды в Америке, или Чисто русская сказка» Михаила Задорнова.

Это последний проект, где сатирик выступил в качестве кинопродюсера, художественного руководителя и автора сценария, а финальная сцена фильма стала последним выходом любимого артиста на сцену, передает сайт НТВ.

По сюжету в маленькой стране Аннунакия на престол восходит молодой король — Макбук 102-й. Согласно завещанию отца, Макбук должен взять в гарем юбилейную русскую жену: и так совпало, что как раз в это время по стране гастролирует русский народный ансамбль. Ситуация осложняется тем, что в то время, пока молодой король ищет русскую красавицу, президент государства Самая Шибкодемократическая Автономия (сокращенно — С. Ш. А.) решает во что бы то ни стало сделать Аннунакию демократической страной.

Фильм начали снимать в ноябре 2016 года. По стечению обстоятельств, первым был отснят финал фильма, где Михаил Николаевич со сцены рассказывает зрителям о дальнейшей судьбе главных героев. Так получилось, что это стало последним выступлением Задорнова: в связи с состоянием здоровья сниматься он уже не мог, но отсматривал весь материал и консультировал съемочную группу. Также артист выступил в проекте в роли рассказчика, озвучив весь закадровый текст.

При жизни Задорнова сняли большую часть фильма. Однако 10 ноября 2017 года артист скончался от рака. Съемки были приостановлены практически на год. Спустя 11 месяцев съемки были возобновлены и, несмотря на все трудности, в ноябре 2018 года работа над проектом была завершена.

Забавно, что после ухода сатирика из жизни создатели проекта предложили сыграть одну из ролей его единственной дочери Елене Задорновой. В итоге она исполнила роль военного советника — женщины, которая все время приходит к президенту С. Ш. А. и сообщает ему о том, как идут дела. Таким образом, она впервые появилась на экране. Фильм начнется по НТВ 1 января в 19.10.

