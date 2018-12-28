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Роскомнадзор обнародовал список самых блокируемых в России фильмов года

11:14 28.12.2018
Роскомнадзор обнародовал список самых блокируемых в России фильмов года
Кадр из фильма «Гоголь. Вий». Фото с сайта kinopoisk.ru
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В интернете появился список из 10 наиболее популярных фильмов, правообладатели которых обращались в ведомство за защитой от интернет-пиратов в уходящем году.

Данные об этих лентах обнародовал Роскомнадзор на своем сайте. На первом месте оказался «Собибор» – информация о нём была удалена или заблокирована на 538 ресурсах. За ним следуют картины «За гранью реальности» (415 ресурсов) и «Гоголь. Вий» (413 ресурсов).

В десятку также попали ленты «Смешарики. Дежавю», «О чём говорят мужчины. Продолжение», «Тренер», «Селфи» и другие. К каждой строке рейтинга Роскомнадзор приложил ссылку на онлайн-кинотеатр, где можно легально посмотреть данную картину.

В общей сложности в 2018 году в ведомство поступило более 2 тысяч определений Мосгорсуда и почти 6,5 тысяч заявлений правообладателей о предварительных обеспечительных мерах, направленных на защиту авторских и смежных прав в интернете. В Роскомнадзоре отметили, что наибольшее количество определений касалось защиты прав на кинематографическую продукцию.

Топ-10 самых популярных у пиратов фильмов, защитой которых занимался Роскомнадзор выглядит так:
 

1. Собибор (538 ресурсов)
2. За гранью реальности (415 ресурсов)
3. Гоголь. Вий (413 ресурсов)
4. Смешарики. Дежавю (389 ресурсов)
5. О чём говорят мужчины. Продолжение (389 ресурсов)
6. Тренер (320 ресурсов)
7. Непрощённый (288 ресурсов)
8. Гоголь. Страшная месть (266 ресурсов)
9. Селфи (197 ресурсов)
10. Несокрушимый (156 ресурсов)
 

Темы: Кино в России, Персоны и деятели российского кино, Персоны и события в мире кино, Премьеры в мире кино, Роскомнадзор
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
28.12.2018, 12:41
Гость: Хе хе...

А где же абсолютный лидер рейтинга - "Он вам не Димон"?
28.12.2018, 12:17
Гость: Время Ч.

Большинство скачал и посмотрел, хотя там мало хорошего. Остальное могу и сейчас скачать.
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