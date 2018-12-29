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Жители России в 2018-м предпочли анимацию, комедии и фильмы о войне

13:41 29.12.2018
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Рейтинги кинопредпочтений жителей России в уходящем году возглавили военные фильмы, анимационные ленты и комедии.

Об этомсвидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), приуроченного к Международному дню кино, передает ТАСС. «Чаще всего россияне смотрят военные фильмы (27%), сказки и мультфильмы (26%), комедии (25%). Военные фильмы предпочитают люди в возрасте от 45 до 59 лет и старшее поколение (60 лет и старше). Сказки и мультфильмы чаще смотрят 25-34-летние (40%), а комедии - молодежь (42% среди 18-24-летних). При этом доля респондентов, которые часто смотрят мультфильмы и комедии, за последний год снизилась», - говорится в сообщении.

Как свидетельствуют данные ВЦИОМ, в 2018 году увеличилось количество любителей детективов - 22% россиян смотрят фильмы в этом жанре, тогда как годом ранее этот показатель составлял только 13%. Еще 16% респондентов часто смотрят драмы (21% среди женщин), а 15% отдают предпочтение приключенческим фильмам о путешествиях и авантюристах. Каждый 10-й опрошенный (10%) часто смотрит мелодрамы (16% среди женщин), столько же (10%) выбирают для просмотра триллеры и фильмы ужасов (37% среди 18-24-летних). Боевики предпочитают 9% респондентов (15% среди мужчин).
 

Темы: Кино в России, Кинопроизводство и кинопроцесс в России, Персоны и деятели российского кино, Персоны и события в мире кино, Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ)
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