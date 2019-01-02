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Скончался сын режиссера Ивана Дыховичного

02:18 2.01.2019
Владимир Дыховичный
Фото со страницы в Facebook
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В возрвсте 30 лет ушел из жизни актер Владимир Дыховичный, сын режиссера и актера Ивана Дыховичного.

О смерти молодого артиста написала на своей странице в Facebook его мать, Ольга Дыховичная. "RIP", - коротко написала она, опубликовав фотографию артиста.

Подробности произошедшего пока не сообщаются.

Владимир Дыховичный окончил ВГИК, он снимался в картине "Лето" Кирилла Серебренникова, сериале "Бессонница" и некоторых других. Сыну режиссера Ивана Дыховичного было 30 лет.

Темы: Актеры и актрисы российского кино, Персоны и деятели российского кино
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