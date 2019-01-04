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Авербух подаст в суд на организаторов фальшивого ледового шоу «Щелкунчик»

17:42 4.01.2019
Авербух подаст в суд на организаторов фальшивого ледового шоу «Щелкунчик»
Фрагмент афиши. Предоставлено организаторами шоу
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Илья Авербух собирается подать в суд на мошенников, которые, пользуясь его именем, организовывают ледовые шоу и гастролируют с ними по регионам России.

Так в Астрахани состоялся ледовый спектакль "Снежная королева", который посетили свыше 4 тысяч детей и режиссером которого якобы был Авербух, а в составе участников - знаменитые фигуристы из его команды, сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию KM.RU. После Астрахани спектакль должен пройти в Махачкале и других городах России. Однако Илья Авербух никогда не принимал участие в создании подобного спектакля, в настоящее время в Москве и других городах с огромным успехом идет его ледовое шоу "Щелкунчик", а в Санкт-Петербурге - "Алиса в стране чудес".

В офис компании пришло несколько писем от зрителей, которые остались крайне разочарованы спектаклем и жаловались на ужасное качество и отсутствие какой бы то ни было сценографии. В настоящее время юристы компании подсчитывают объем понесенного ущерба и собираются подать иск к организаторам фальшивок.

Продюсер ледовых шоу Илья Авербух: "Я возмущен и раздосадован той информацией, которую я получил из Астрахани. Я обращаюсь к Олегу Петелину и и.о. губернатора Астраханской области Сергею Петровичу Морозову. Невольно вы оказали содействие мошенникам. Никаких представлений Ильи Авербуха в Астрахани не проводилось. Возможно, с использованием федеральных денег при вашей поддержке под моим именем состоялся спектакль, который не имеет ко мне никакого отношения. Я обращаюсь в прокуратуру и не оставлю это безнаказанным".
 

Темы: Дед Мороз и новогодние традиции, Кино в России, Шоу и представления в России и за рубежом
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Комментарии читателей
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05.01.2019, 00:04
Гость: Олеся

Ути,какой жадненький и злобненький сын Сиона Авербух :)))
04.01.2019, 23:52
Гость: Питон

Летом Ласковые маи, зимой они же Щелкунчики какой суд? Oдна воровская банда.
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