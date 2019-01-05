]]> ]]>
Главная Кино Новости

Умер народный артист России Иван Бортник

11:03 5.01.2019
Кадр из фильма

Народный артист России, актер Театра на Таганке Иван Бортник скончался в пятницу вечером на 80-м году. Об этом ТАСС сообщила супруга актера Татьяна Борзых.

"Иван скончался вчера в 23:00, - сказала супруга актера. - Врачи говорят, что скорее всего тромб".

Иван Бортник родился в Москве в 1939 году, учился в ГИТИСе и Театральном училище имени Щукина. Работал в Театре имени Гоголя, однако большую часть жизни отдал Театру на Таганке, где подружился с Владимиром Высоцким, который посвятил ему песню "Письмо к другу".

Иван Бортник сыграл в фильмах "Родня", "Место встречи изменить нельзя", "Иван да Марья", "Вторая попытка Виктора Крохина", "Объяснение в любви", "Зеркало для героя". В Театре на Таганке он принимал участие в таких спектаклях, как "Гамлет", "Пугачев", "Три сестры", "Павшие и живые", "Владимир Высоцкий" и других.

Темы: Актеры и актрисы российского кино, Кино в России
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
05.01.2019, 21:52
Гость: А

ведь действительно, хамство и крик на экранах вошли в моду. Говорят - криком, шутят - криком. И все стараются похлестче нахамить друг другу. Позор!
05.01.2019, 20:50
Гость: ведь

это был Актёр , а не современные копеечные актёришки , которые вызовут к себе только минутный интерес из-за своего хамского поведения .
05.01.2019, 19:46
Гость: Тт

Навсегда останется в памяти.Может смысл жизни и заключается,чтобы ПОМНИЛИ,если помнят значит ЖИВ.
Все комментарии (11)
]]>
]]>
]]>
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2019 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.