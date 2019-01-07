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Названы победители кинопремии «Золотой глобус»

09:52 7.01.2019
Фото с сайта globallookpress.com
Фото с сайта globallookpress.com
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В Лос-Анджелесе прошла 76-я церемония вручения премии «Золотой глобус». Лучшим драматическим фильмом признана картина Брайана Сингера «Богемская рапсодия», посвященная группе Queen.

Лучшим актером назван Рами Малек, сыгравший Фредди Меркьюри в «Богемской рапсодии», лучшей актрисой — Гленн Клоуз за роль в картине «Жена». Лучшим режиссером признан Альфонсо Куарон за драму «Рим». Эта картина также получила награду в категории «Лучшая картина на иностранном языке».

В категории «Лучшая комедия и мюзикл» победила комедийная драма Питера Фаррелли «Зеленая книга». Кроме того, Фарелли, Ник Валлелонга и Брайан Керри получили за этот фильм награду в категории «Лучший сценарий».

Лучшим драматическим сериалом признаны «Американцы». Песней года объявили композицию «Shallow» Леди Гаги, Марка Ронсона, Энтони Россомандо и Эндрю Уайетта из мелодрамы «Звезда родилась». 

Премию «Золотой глобус» учредила и вручает ежегодно Ассоциация аккредитованных в Голливуде иностранных журналистов (Hollywood Foreign Press Assosiation, HFPA). Хотя ее члены, выбирающие номинантов и определяющие победителей, не входят в киноакадемию, которая раздает статуэтки золотых рыцарей на вручении «Оскара», считается, что именно «Золотой глобус» открывает и задает тон сезону кинопремий в США.

Темы: Золотой глобус, США, Кино, Кино в мире, Кинопроизводство и кинопроцесс в мире
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