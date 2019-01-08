Скончался режиссер фильма «Мой любимый клоун» Юрий Кушнерев

12:20

Ушел из жизни советский и российский кинорежиссер, продюсер и актер, Юрий Кушнерев

Жена режиссера Маргарита Кушнерева подтвердила, что он скончался на 82-м году жизни. «Юрий Сергеевич скончался 6 января, прощание с ним пройдет 10 января в ЦКБ, по поводу похорон мы еще не решили, - сказала ТАСС супруга режиссера. - Юра давно болел, умер в больнице, врачи говорят, что причина - оторвавшийся легочный тромб».

Юрий Кушнерев родился 3 октября 1937 года в Москве. Начал свою карьеру в кино в 1968 году. В дальнейшем стал режиссером киностудии «Мосфильм», был вторым режиссером на фильме «Мимино».

В 1990-х годах он был продюсером и исполнительным продюсером всех фильмов Георгия Данелии. В качестве режиссера Кушнерев снял фильм «Мой любимый клоун» с Олегом Меньшиковым в главной роли и «Комедию давно минувших дней», где играли Арчил Гомиашвили, Сергей Филиппов, Евгений Моргунов и Георгий Вицин. Появлялся в эпизодических ролях в картинах «Осенний марафон» и «Паспорт».

Кроме того, Кушнерев продюсировал фильмы «Ребро Адама», «Орел и решка», «Сволочи», «Ку! Кин-дза-дза» и другие.

