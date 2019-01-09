«Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел»: к чему приводят сокращения в органах

Комедия поставила рекорд, заработав за каникулы более миллиарда рублей

Майор Лазарев продолжает дежурно подшучивать над своим начальником полковником Яковлевым, рискуя отравить ему предвкушение Нового года. Многочисленные подруги Лазарева грызутся между собой. Попытка поймать воришку оборачивается полным разгромом новогодней елки. Все эти настроения кажутся детским лепетом по сравнению с угрозой закрытия ОВД Рублёвское Северное.

Стремясь избавить себя и коллег от угрозы увольнения, изобретательный майор предлагает ограбить банк. По замыслу находчивого полицейского, его начальство должно своевременно раскрыть преступление года, автоматически защитив свой участок от закрытия. Несмотря на то, что ограбление проходит довольно гладко, авантюристы неожиданно для себя нащупывают след другой криминальной многоходовки, распутать которую действительно будет очень сложно.

Полнометражные фильмы с героями успешных сериалов - золотая жила для кинематографистов. В этом смысле сериал «Полицейский с Рублевки», выдержавший уже четыре сезона оказался идеальным ингредиентом для достаточно привлекательного новогоднего блюда. Комический эффект возникает здесь за счёт зазора между неистребимым ожиданием новогоднего чуда и материальным благополучием рублевских полицейских, которые могут позволить себе чуть больше, нежели их коллеги из других районов.

Комедию даже не портит достаточно затасканная фабула с ограблением банка, которую используют сегодня все, кому не лень. Тем более, самые смешные моменты фильма связаны вовсе не с этой линией, а с приключениями бойкой беременной сестры майора Лазарева (Александра Бортич), которая кажется впечатлительному полковнику Яковлеву воплощением дьявола на земле. Особенно удалась в этом плане сцена в застрявшем лифте.

«Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел» счастливым образом избавлен от раздражающего хабальства и бьющего по мозгам саундтрека. Все песни для него подобраны со вкусом, а особый вес комедии придают многочисленные параллели с классикой мирового кинематографа - от «Омена» Ричардf Доннера до «Бешеных псов Квентина Тарантино. Ну и разумеется, радует то, что в фильме не обойдены стороною злободневные проблемы, вроде ваварской полицейской реформы или некачественной шаурмы в ларьках ушлых гастарбайтеров.

Кадры с сайта kinopoisk.ru