Назван фаворит среди фильмов-претендентов на премию BAFTA

14:15

Академия кино и телевизионных искусств в Великобритании опубликовала список претендентов на ежегодную кинопремию BAFTA.

Оправдав свое название, лидером по числу номинаций стала картина "Фаворитка" Йоргоса Лантимоса. Фильм представлен в 12 категориях, включая "Лучший фильм", "Лучший режиссер", "Лучшая актриса", "Лучшая актриса второго плана" и "Оригинальный сценарий", сообщает РИА Новости.

По семь номинаций получили "Богемская рапсодия", "Человек на Луне", "Рома" и "Звезда родилась", а фильм "Власть" представлен в шести категориях. Лента Павла Павликовского "Холодная война" и "Рома" мексиканского режиссера Альфонсо Куарона стали претендентами на BAFTA в категории "Лучший фильм не на английском языке".

За приз в номинации "Лучшая актриса" поборются Гленн Клоуз ("Жена"), Леди Гага ("Звезда родилась"), Мелисса Маккарти ("Сможете ли вы меня простить?"), Оливия Колман ("Фаворитка") и Виола Дэвис ("Вдовы"). В номинации "Лучший актер" представлены Брэдли Купер ("Звезда родилась"), Кристиан Бэйл ("Власть"), Рами Малек ("Богемская рапсодия"), Стив Куган ("Стэн и Олли") и Вигго Мортенсен ("Зеленая книга").

Церемония вручения премии BAFTA состоится 10 февраля в Королевском "Альберт-холле" в Лондоне. Вести ее будет звезда сериала "Красиво жить не запретишь", актриса и режиссер Джоанна Ламли.

