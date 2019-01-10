Российские фильмы собрали в новогодние праздники свыше трех млрд рублей
Стали известны сборы отечественных фильмов за новогодние праздники.
Общая сумма составила 3,3 млрд рублей. По данным отчета Фонда кино, из 16,7 млн кинозрителей 12 млн выбрали отечественные фильмы — это на 2,6 млн человек (26,6%) больше, чем в аналогичный период прошлого года. Общие сборы за праздники (30 декабря 2018 года — 8 января 2019-го) составили 4,5 млрд рублей.
Первое место в рейтинге самых кассовых фильмов за отчетный период заняла картина Алексея Сидорова «Т-34», главную роль в которой сыграл Александр Петров. Ее общие сборы составили более 1,3 млрд рублей, всего фильм посмотрели 4,7 млн человек.
На второй строчке — «Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел» с тем же Петровым в главной роли. На праздниках ее посмотрели 2,9 млн человек, сборы составили 809 млн рублей.
Венчают тройку лидеров «Елки последние» с аудиторией в 1,9 млн человек и сборами в 518 млн рублей. Единственной зарубежной лентой в топ-5 за праздники оказался мультфильм «Гринч», который посмотрели 1,9 млн человек. Он принес 467,8 млн рублей и оказался на четвертом месте.