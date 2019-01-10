Российские фильмы собрали в новогодние праздники свыше трех млрд рублей

13:10

Стали известны сборы отечественных фильмов за новогодние праздники.

Общая сумма составила 3,3 млрд рублей. По данным отчета Фонда кино, из 16,7 млн кинозрителей 12 млн выбрали отечественные фильмы — это на 2,6 млн человек (26,6%) больше, чем в аналогичный период прошлого года. Общие сборы за праздники (30 декабря 2018 года — 8 января 2019-го) составили 4,5 млрд рублей.

Первое место в рейтинге самых кассовых фильмов за отчетный период заняла картина Алексея Сидорова «Т-34», главную роль в которой сыграл Александр Петров. Ее общие сборы составили более 1,3 млрд рублей, всего фильм посмотрели 4,7 млн человек.

На второй строчке — «Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел» с тем же Петровым в главной роли. На праздниках ее посмотрели 2,9 млн человек, сборы составили 809 млн рублей.

Венчают тройку лидеров «Елки последние» с аудиторией в 1,9 млн человек и сборами в 518 млн рублей. Единственной зарубежной лентой в топ-5 за праздники оказался мультфильм «Гринч», который посмотрели 1,9 млн человек. Он принес 467,8 млн рублей и оказался на четвертом месте.