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Фильм о тверской семейной паре попал в программу фестиваля в Роттердаме

14:29 11.01.2019
Фильм о тверской семейной паре попал в программу фестиваля в Роттердаме
Григорий Добрыгин. Фото с сайта kino-teatr.ru
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Игровой режиссерский дебют Григория Добрыгина Sheena667 попал в основной лист номинантов на премию Tiger Competition Роттердамского кинофестиваля.

Примечательно, что это первый за последние пять лет российский фильм, представленный в основном конкурсе Роттердамского фестиваля, сообщает Lenta.ru.

Картина рассказывает о семейной паре из Тверской области, жизнь которой меняется с появлением интернета. Главные роли в Sheena667 исполнили Юлия Пересильд и Владимир Свирский.

Григорий Добрыгин реализовался как актер. Наибольшую известность получил благодаря ролям в новогоднем блокбастере «Чёрная молния» и психологическом триллере «Как я провёл этим летом». В 2014-м снялся в зарубежной шпионской драме «Самый опасный человек».
 

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