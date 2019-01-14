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Объявлена дата российской премьеры финального сезона «Игры престолов»

12:32 14.01.2019
Объявлена дата российской премьеры финального сезона «Игры престолов»
Кадр из сериала «Игра Престолов». Фото с сайта kinopoisk.ru
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Премьерные показы прощального сезона культового сериала «Игра престолов» пройдут в России одновременно со всем миром на онлайн-платформе «Амедиатека» 15 апреля..

Как известно, псевдоисторический телесериал снят по циклу фэнтэзи-романов Джорджа Мартина «Песнь льда и пламени», сообщает РИА Новости. Действие романов и сериала происходит на двух вымышленных континентах, где ряд аристократических родов соперничают за господство над семью королевствами Вестероса, в то время как всему человечеству грозит уничтожение из-за нашествия потусторонних сил.

Тизер к финальному сезону носит название «Крипта Винтерфелла»: в нем зрителям показали Джона Сноу, Арью Старк и Сансу Старк, которые проходят мимо могил своих родственников в склепах Винтерфелла и находят также свои собственные захоронения.

«Игра престолов» получила всеобщее признание за детальную разработку и неожиданные повороты сюжета, включая гибель главных героев.

Темы: Кино в мире, Кино в России, Персоны и события в мире кино, Премьеры в мире кино, Телевизионные сериалы
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