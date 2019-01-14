]]> ]]>
Главная Кино Новости

Семья Маргариты Тереховой начала сбор средств на ее лечение

17:27 14.01.2019
Семья Маргариты Тереховой начала сбор средств на ее лечение
Маргарита Терехова. Фото с сайта kino-teatr.ru
Материалы по теме:

Семьей Маргариты Тереховой начат сбор средств на ее лечение.

Часть расходов на реабилитацию народной артистки решила взять на себя Гильдия актеров России, сообщает РИА Новости. Еще раньше Союз кинематографистов сообщил о том, что актрисе, страдающей болезнью Альцгеймера, требуется круглосуточный уход и дорогостоящие лекарства, ее семья просит о финансовой поддержке.

«Вероятно, это будет не особо (много), но, во всяком случае, материальную помощь по оплате, допустим, квартиры, мы возьмем на себя», - сказала представительница гильдии.

Кроме того, она отметила, что данный вопрос еще подробно не обсуждался из-за прошедших новогодних праздников. «Мы только отправили это письмо от дочери в прессу, и у нас ближайший совет в следующий вторник, только тогда мы принимаем коллегиальные решения», - сообщила собеседница агентства.
 

Темы: Актеры и актрисы российского кино, Выдающиеся актрисы театра и кино, Звезды российского кино, Кино в России, Персоны и деятели российского кино
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
]]>
]]>
]]>
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2019 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.