Семья Маргариты Тереховой начала сбор средств на ее лечение
Семьей Маргариты Тереховой начат сбор средств на ее лечение.
Часть расходов на реабилитацию народной артистки решила взять на себя Гильдия актеров России, сообщает РИА Новости. Еще раньше Союз кинематографистов сообщил о том, что актрисе, страдающей болезнью Альцгеймера, требуется круглосуточный уход и дорогостоящие лекарства, ее семья просит о финансовой поддержке.
«Вероятно, это будет не особо (много), но, во всяком случае, материальную помощь по оплате, допустим, квартиры, мы возьмем на себя», - сказала представительница гильдии.
Кроме того, она отметила, что данный вопрос еще подробно не обсуждался из-за прошедших новогодних праздников. «Мы только отправили это письмо от дочери в прессу, и у нас ближайший совет в следующий вторник, только тогда мы принимаем коллегиальные решения», - сообщила собеседница агентства.