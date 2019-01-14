Семья Маргариты Тереховой начала сбор средств на ее лечение

17:27

Семьей Маргариты Тереховой начат сбор средств на ее лечение.

Часть расходов на реабилитацию народной артистки решила взять на себя Гильдия актеров России, сообщает РИА Новости. Еще раньше Союз кинематографистов сообщил о том, что актрисе, страдающей болезнью Альцгеймера, требуется круглосуточный уход и дорогостоящие лекарства, ее семья просит о финансовой поддержке.

«Вероятно, это будет не особо (много), но, во всяком случае, материальную помощь по оплате, допустим, квартиры, мы возьмем на себя», - сказала представительница гильдии.

Кроме того, она отметила, что данный вопрос еще подробно не обсуждался из-за прошедших новогодних праздников. «Мы только отправили это письмо от дочери в прессу, и у нас ближайший совет в следующий вторник, только тогда мы принимаем коллегиальные решения», - сообщила собеседница агентства.

