Брянский актер сыграл мафиози в испанском телесериале

18:50

Уроженец Брянска Игорь Мамленков сыграл в криминальном телесериале испанского производства.

На экране артист появился после долгого перерыва. «С почином меня, давно не играл в кино! Вчера впервые за долгое время снялся в испанском сериале, это новый проект, основанный на реальный событиях в Барселоне в 80-ых. Играю венгра-мафиози. Это единственное, что пока могу сказать! Кино - это конечно особый опыт в жизни) спасибо судьбе», - написал актер у себя на странице ВКонтакте.

Название сериала пока держится в секрете. В данный момент его создатели снимают трейлер, чтобы предложить свою продукцию продюсерам.

