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Брянский актер сыграл мафиози в испанском телесериале

18:50 15.01.2019
Брянский актер сыграл мафиози в испанском телесериале
Промо-фото с площадки сериала из соцсетей актера
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Уроженец Брянска Игорь Мамленков сыграл в криминальном телесериале испанского производства.

На экране артист появился после долгого перерыва. «С почином меня, давно не играл в кино! Вчера впервые за долгое время снялся в испанском сериале, это новый проект, основанный на реальный событиях в Барселоне в 80-ых. Играю венгра-мафиози. Это единственное, что пока могу сказать! Кино - это конечно особый опыт в жизни) спасибо судьбе», - написал актер у себя на странице ВКонтакте

Название сериала пока держится в секрете. В данный момент его создатели снимают трейлер, чтобы предложить свою продукцию продюсерам.
 

Темы: Актеры и актрисы российского кино, Кино в мире, Кинопроизводство и кинопроцесс в мире, Персоны и события в мире кино, Телевизионные сериалы
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