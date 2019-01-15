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Авторов фильма о зарождении футбола оштрафует Минкульт за срыв сроков

13:52 15.01.2019
Авторов фильма о зарождении футбола оштрафует Минкульт за срыв сроков
Министерство культуры © KM.RU, Алексей Белкин
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Российское Министерство культуры наложит штраф за срыв сроков создателей фильма «Дикая лига».

Фильм повествует о зарождении футбола в России в начале ХХ века, сообщает Интерфакс. «У проекта накапливается штраф перед Минкультуры в связи со срывом сроков производства, фильм должен был быть сдан в декабре 2018 года», - привели в пресс-службе ведомства слова министра культуры Владимира Мединского.

Чиновники напомнили, что проект картины «Дикая лига» продюсерского центра «Новое время» был представлен на питчинге Минкультуры в 2016 году. Режиссерами ленты являются Андрей Богатырев и Арт Камачо, главные роли исполнили Владимир Яглыч, Иван Охлобыстин, Дмитрий Назаров, Олеся Судзиловская. Отмечается, что в картине также принимает участие российский футболист Артём Дзюба и другие члены сборной России по футболу.

На встрече с финансовым директором продюсерского центра «Новое время» Дмитрием Шмулевичем Мединский отметил, что срыв сроков недопустим, а при повторном участии киностудии в питчинге министерство, наряду со сборами фильмов, будет обращать внимание на оговоренные сроки производства лент. «Если производство фильма сильно затягивается, а потом он еще и собирает маленькую кассу, хотя позиционировался как массовое кино, мы будем обращать внимание на такие вещи при распределении субсидий», - сказал Мединский.

По словам Шмулевича, производство проекта затянулось из-за участия в нём американских актеров, в частности Эдриана Пола.
 

Темы: Кино в России, Кинопроизводство и кинопроцесс в России, Персоны и деятели российского кино, Персоны и события в мире кино, Министерство культуры РФ
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