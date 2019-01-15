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Администрация Шереметьево прокомментировала скандал со Светланой Лободой

18:00 15.01.2019
Администрация Шереметьево прокомментировала скандал со Светланой Лободой
Фото с сайта loboda.com

Сотрудники аэропорта Шереметьево прокомментировали инцидент с участием певицы Светланы Лободы, которая возмутилась, что ее не отвезли в vip-зал.

Как выяснилось, электрокар уехал без нее, чтобы не задерживать остальных VIP-пассажиров рейса, ей предлагали подождать следующей машины пару минут, сообщает РИА Новости. Заминка произошла из-за того, что артистка ждала няню своего ребенка. «В этой связи агент по встрече предложил подождать пару минут до прибытия электромобиля для комфортного перемещения пассажирки Лободы С., ребенка и сопровождающего лица. В 19.10.42 пассажирка С. Лобода отказалась от ожидания электромобиля и пешком в сопровождении агента направилась к кабинам паспортного контроля», — добавили в компании.
 

Темы: Звезды российского шоу-бизнеса, Музыка и шоу-бизнес, Персоны и события в мире музыки, Персоны и события в мире поп-музыки, Скандалы в мире музыки и шоу-бизнеса
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16.01.2019, 00:09
Гость: Философ

А кто эта скандальная баба?
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