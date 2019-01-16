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Шахназаров и Швыдкой вошли в общественный совет по культуре Госдумы

11:26 16.01.2019
Шахназаров и Швыдкой вошли в общественный совет по культуре Госдумы
Карен Шахназаров © KM.RU, Анна Добровольская
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Режиссер и руководитель «Мосфильма» Карен Шахназаров, лидер «Машины времени» Андрей Макаревич и спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой вошли в состав общественного совета комитета по культуре Госдумы.

Кроме них, туда попали и другие видные деятели культуры. «Это общественный совет, куда входят действительно люди с громкими именами, люди авторитетные, люди, чьё мнение может громко прозвучать на всю страну. И этот совет, я считаю, должен обсуждать такие резонансные, общественные вопросы, связанные, конечно, с гуманитарной повесткой в самом широком свойстве. Мы такой совет создали, я очень признательна всем, кто в него согласился войти. Там будут люди самых разных взглядов, самых разных убеждений», - сообщила агентству РИА Новости председатель комитета Елена Ямпольская.

28 февраля пройдет первое заседание совета. Тема – «Современные методы взаимодействия государства и культуры». «Я считаю, что, если мы не разберёмся с этим вопросом, каковы сейчас могут быть рычаги влияния, позавчерашние и вчерашние все эти дубины - они, естественно, не действуют. Вы видите, какой резонанс вызвала попытка запретить концерты реперов и так далее, и так далее. Эти практики использовать невозможно совершенно, это только во вред», - подчеркнула Ямпольская.
 

Темы: Кино в России, Музыка в России, Персоны и деятели российского кино, Проблемы культуры в России, Государственная Дума РФ
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Комментарии читателей
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16.01.2019, 16:42
Гость: Zahar

Швыдкой, Макаревич, видимо памятникам
Солженицынам и выступлениям Колей из Уренгоя не будет конца.
16.01.2019, 16:17
Гость: да-да

а также скрытых троцкистов во власти и бизнесе
16.01.2019, 14:27
Гость: Олеся

Почему бы и нет ?Мнение врагов и потенциальных власовцев даже не тоже,а ТЕМ более надо знать.
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