Шахназаров и Швыдкой вошли в общественный совет по культуре Госдумы

11:26

Режиссер и руководитель «Мосфильма» Карен Шахназаров, лидер «Машины времени» Андрей Макаревич и спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой вошли в состав общественного совета комитета по культуре Госдумы.

Кроме них, туда попали и другие видные деятели культуры. «Это общественный совет, куда входят действительно люди с громкими именами, люди авторитетные, люди, чьё мнение может громко прозвучать на всю страну. И этот совет, я считаю, должен обсуждать такие резонансные, общественные вопросы, связанные, конечно, с гуманитарной повесткой в самом широком свойстве. Мы такой совет создали, я очень признательна всем, кто в него согласился войти. Там будут люди самых разных взглядов, самых разных убеждений», - сообщила агентству РИА Новости председатель комитета Елена Ямпольская.

28 февраля пройдет первое заседание совета. Тема – «Современные методы взаимодействия государства и культуры». «Я считаю, что, если мы не разберёмся с этим вопросом, каковы сейчас могут быть рычаги влияния, позавчерашние и вчерашние все эти дубины - они, естественно, не действуют. Вы видите, какой резонанс вызвала попытка запретить концерты реперов и так далее, и так далее. Эти практики использовать невозможно совершенно, это только во вред», - подчеркнула Ямпольская.

