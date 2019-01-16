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Роспотребнадзор опроверг новость о цензурировании им комикса о Дэдпуле

13:16 16.01.2019
«Роспотребнадзор» опроверг новость о цензурировании им комикса о Дэдпуле
Кадр из фильма «Дэдпул-2». Фото с сайта kinopoisk.ru
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Комикс знаменитого американского издательства Marvel Comics о супергерое Дэдпуле был подвергнут цензуре при печати в России.

В комиксе высмеиваются антисемитизм и теории заговора, однако, по данным СМИ, эксперт Роспотребнадзора посчитал, что его сюжет пропагандирует нацизм, добавив, что «холокост, нацизм и расизм не могут быть объектом сатиры и юмора», сообщает «Коммерсант».

Однако официально Роспотребнадзор заявил, что не занимается аккредитацией экспертов, которые проводят экспертизу возрастной маркировки материалов, и не уполномочивал никакого эксперта проверять комиксы о Дэдпуле с персонажем-неонацистом.

«Роспотребнадзор в соответствии с действующим законодательством не обладает полномочиями по проведению каких-либо экспертиз, консультаций в отношении наличия (отсутствия) в материалах призывов, пропаганды нацизма либо расизма, содержания нацисткой символики. Также Роспотребнадзор не имеет полномочий на аккредитацию, и соответственно не аккредитовал экспертов на право проводить экспертизу материалов, планируемых к изданию с маркировкой 18+, равно как проводить их экспертизу на предмет содержания пропаганды нацизма, расизма, либо нацистской символики», - говорится в сообщении пресс-службы ведомства, распространенном накануне.

Также в заявлении отмечается, что «в целях устранения допущенных в публикациях СМИ в этой части неточностей Роспотребнадзор направил соответствующее обращение в информационное издание».
 

Темы: Звезды зарубежного кино, Кино в мире, Персоны и события в мире кино, Проблемы цензуры и контроля над СМИ, Роскомнадзор
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