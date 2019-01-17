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Скончался старейший фронтовой оператор Борис Соколов

14:22 17.01.2019
Скончался старейший фронтовой оператор Борис Соколов
Борис Соколов. Стоп-кадр с телепрограммы
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Советский оператор документального кино Борис Соколов ушел из жизни 17 января в Москве на 99-м году жизни.

Похороны прославленного кинематографиста состоятся через 4 дня. Прощание с фронтовым киноператором, почетным кинематографистом России Борисом Соколовым пройдет в Доме кино 21 января 2019 г., после этого его похоронят на Ваганьковском кладбище. «Прощание пройдет в понедельник 21 января в Доме кино. Похороны пройдут в тот же день на Ваганьковском кладбище. Но время начала прощания пока еще не определено», - сообщил заместитель председателя Союза кинематографистов России Клим Лаврентьев Агентству городских новостей «Москва».

Борис Соколов окончил операторский факультет ВГИКа. В 1941 г. с Центральной киностудией кинохроники эвакуировался в Алма-Ату, где три года снимал в Казахстане тыловую хронику. Снимал бои в Польше, Германии, на Забайкальском фронте. Отснятые капитаном Соколовым кадры фронтовой кинохроники вошли во многие документальные фильмы периода Великой Отечественной войны, в частности, «Знамя победы над Берлином водружено», «Берлин», «Разгром Японии» и другие.

В послевоенное время продолжал работу в качестве кинооператора, также занимал должность художественного руководителя отдела «Хроника» творческого объединения «Экран». Обладатель множества наград и премий.
 

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