Сталинский кинотеатр «Великан» в «Парке Горького» будет восстановлен

12:40

Строение кинотеатра «Великан» в Парке Горького на Крымском Валу, которое было уничтожено во время Великой Отечественной войны, будет восстановлено за год.

Восстановление исторического сооружения 1930-х годов планируется по проекту, подготовленному российским архитектурным бюро Kleinewelt Architekten, сообщает «Афиша Daily» со ссылкой на главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова. «Мы начинали проект еще при Сергее Капкове, когда парк Горького проводил этот конкурс, – рассказал один из основателей Kleinewelt Architekten Николай Переслегин. – Он полностью готов с нашей стороны, и мы надеемся, что он будет реализован. На самом деле уже давно можно было начать реализацию, никаких препятствий с нашей стороны к этому нет, потому что проект готов и со всеми согласован.

Проектом предусмотрено восстановление исторического фасада с сохранением конструктивного каркаса здания. Внутреннее пространство кинотеатра общей площадью почти 4 тыс. квадратных метров будет представлять собой серию кубов, независимых от изначальных стен, опирающихся на связанные пандусом колонны. Функция кинотеатра будет реализована в двух залах – один рассчитан на 180, другой на 88 человек. В фойе «Великана» расположатся кафе и зимний сад, а на крыше будут установлены смотровая площадка, бар и амфитеатр.

