Одна из серий «Маши и Медведя» попала в книгу рекордов Гиннесса

13:11

Серия мультфильма "Маша и Медведь" под названием "Маша плюс каша" вошел в книгу мировых рекордов Гиннесса.

Эпизод оказался вне конкуренции как самый просматриваемый анимационный ролик на YouTube, набравший более 3,4 миллиарда просмотров, сообщает РИА Новости в пресс-службе компании "Анимаккорд". В ближайших планах студии – выпуск новой серии любимого детворой всего мира мультфильма "Вся жизнь - театр" 25 января.

Российский мультсериал "Маша и Медведь" впервые увидел свет в 2009 году и сейчас является мировым феноменом: он переведен на 36 языков и вещается в более 100 странах мира. В январе этого года проект отмечает десятилетие. На сегодняшний день общее количество просмотров контента с Машей на YouTube со всего мира превышает цифру 42 миллиарда.