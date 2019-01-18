]]> ]]>
Главная Кино Новости

Одна из серий «Маши и Медведя» попала в книгу рекордов Гиннесса

13:11 18.01.2019
Одна из серий «Маши и Медведя» попала в книг рекордов Гиннесса
Кадр с сайта kino-teatr.ru

Серия мультфильма "Маша и Медведь" под названием "Маша плюс каша" вошел в книгу мировых рекордов Гиннесса.

Эпизод оказался вне конкуренции как самый просматриваемый анимационный ролик на YouTube, набравший более 3,4 миллиарда просмотров, сообщает РИА Новости в пресс-службе компании "Анимаккорд". В ближайших планах студии – выпуск новой серии любимого детворой всего мира мультфильма "Вся жизнь - театр" 25 января.

Российский мультсериал "Маша и Медведь" впервые увидел свет в 2009 году и сейчас является мировым феноменом: он переведен на 36 языков и вещается в более 100 странах мира. В январе этого года проект отмечает десятилетие. На сегодняшний день общее количество просмотров контента с Машей на YouTube со всего мира превышает цифру 42 миллиарда.

Темы: Кинокомпании, Кино в России, Персоны и деятели российского кино, Персоны и события в мире кино, Премьеры в мире кино
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
18.01.2019, 17:39
Гость: Нина

Обожаю и Машу и Медведя : глаза добрые , добрые ! Очень удачный мультфильм . Очень !
Авторы молодцы .
18.01.2019, 17:37
Гость: А с другой

стороны, какое барахло пиндосячье голливудское пойло для своих детей.
18.01.2019, 16:46
Гость: Бтр

Художественной ценности данного "шедевра" не понимаю, но перед коммерческим успехом снимаю шляпу.
Все комментарии (5)
]]>
]]>
]]>
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2019 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.