«Любовь и прочий зоопарк»: «Вишневый сад» в декорациях французского зверинца

Французская драма «Любовь и прочий зоопарк» вышла в российский прокат

Разбитная девушка Лора в поисках приключений оказалась в компании агрессивных защитников природы. Неожиданно для себя она обнаружила себя прикованной наручниками к рельсам в знак протеста против строительства какого-то завода. Неизвестно, чем бы это кончилось, если бы ее не выручил отзывчивый парень Гаспар. Вместе с ним она случайно оказалась в поезде, который повез ее совсем не туда, куда она планировала.

Новый знакомый предложил Лоре сделку: сопроводить его за деньги в родовое поместье, где его отец вздумал жениться. Скрепя сердце, она согласилась выдать себя за его девушку. Правда, семейка у Гаспара еще та. Любвеобильный отец никак не может разобраться со своими многочисленными пассиями. Брат в открытую заявляет о своей ненависти, а сестра бродит по окрестным лесам в медвежьей шкуре и питается корешками. И все это – в антураже частного зоопарка, обитатели которого небезопасны даже для своих хозяев.

Задумывая свой новый фильм, Антони Кордье вдохновлялся пьесой Антона Чехова «Вишневый сад». Так же, как и классик русской литературы, французский режиссер исследует на всех уровнях мучительное исчезновение старого уклада под напором новых тенденций. Такие милые забавы, как зоопарк в сельской глуши, более становятся нерентабельными, и животные ведут полуголодное существование. Некогда крепкие родственные связи не выдерживают испытаний и рвутся, как прогнившие корабельные канаты.

Несмотря на значительность поднятой проблемы, фильму присуще легкое дыхание, а Кордье, как и многие его соотечественники, умеет рассказать с иронией о неприглядном. Атмосферный саунтрек тоже работает на разрядку обстановке, а разбивка фильма на несколько самостоятельных новелл облегчает его восприятие.

Если резюмировать увиденное одной фразой, то для этой цели идеально подойдет фраза Егора Летова «мы уйдем из зоопарка». Выпутаться без серьезных потерь из мира семейных паттернов – далеко не самая простая задача, ведь флэшбэки из детства похожи на маленькие эпизоды из фильма ужасов, а давно назревавшие конфликты выплескиваются буквально на пустом месте. Но и навыки, приобретенные в зверином сообществе, обязательно пригодятся им и в новой жизни – только не как основное блюдо, а в виде пикантной приправы в отношениях со «вторыми половинами».

Кадр с сайта kinopoisk.ru