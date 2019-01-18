Полиция подтвердила выезд сотрудников в коттедж Прилучных

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На прошлой неделе «Комсомольская правда» опубликовала новость о том, что за три дня до Нового года, а конкретно 28 декабря вечером, полиция нагрянула в коттедж к семье Прилучных

Приехали они в новенький особняк звездной пары, который они недавно приобрели в поселке Трувиль, увы не для того, чтобы поздравить актеров с наступающими праздниками. А совсем наоборот. На пульт местного дежурного полиции поступило сообщение от девушки, что ее знакомую избивает дома муж. По словам сообщившей, ее подруга Агата Муцениеце не может выбраться из дома, потому что ее заперли и бьют.

Агата Муцениеце

Сами актеры естественно отказались комментировать произошедшее, попросту бросив трубки и категорически отрицая факт случившегося домашнего насилия. Подруга Агаты Муцениеце, а по совместительству и ее пиарщица Мариам Халилова рассказала, что не вызывала она никакую полицию, и все что публикуется в СМИ полная чушь, выдуманная журналистами.

Нам удалось добиться комментария от пресс-службы МВД по Московской области по данному инциденту. Несколько дней сотрудники искали тот самый вызов об избиении женщины собственным мужем.

- Вечером 28 декабря на пульт дежурного поступило сообщение от девушки, которая рассказала, что на соседнем участке в поселке Трувиль мужчина избивает свою жену, - сообщили в пресс-службе МВД по Московской области. – Прибывшие на место сотрудники полиции провели беседу с мужчиной и женщиной. Последняя отказалась писать заявление на мужа.

Как нам ранее сообщил источник в полиции, в тот день на место приезжал участковый. К тому моменту ссора между Павлом Прилучным и его женой Агатой уже сошла на нет. Полицейского они встретили уже отошедшими от недавно бушевавшего скандала, поэтому и заявление на своего мужа девушка писать отказалось. Якобы конфликт улажен, и теперь в их семье тишь да гладь.

Интересно, что сами звезды любят откровенничать на эти темы и не раз в своих интервью признавались, что в их семье есть разногласия из-за вспыльчивого характера обоих. Буквально за неделю до приезда в семейный особняк полиции пара давала проникновенное интервью журналу «ОК», где они поведали историю летнего разрыва. Летом 2018 года Павел и Агата настолько сильно поссорились, что даже разъехались и уже хотели развестись. Ну и конечно удалили друг друга из инстаграма, именно так, кстати, и появились слухи о разрыве, которые пара сама и подтвердила позже. Но, как признается в интервью сама Агата, когда буря в стакане улеглась, они спокойно поговорили и выяснили отношения.

Павел Прилучный

В этот раз почему-то звездная пара отрицает не только конфликт с избиением, но и даже сам факт вызова полиции. В поддержку своей правды Агата опубликовала в инстаграм фото со средним пальцем в адрес всех СМИ, иронично подписав пост.

- Товарищи СМИ! Этот палец - ВАМ! Вы кстати, такие не глубокие! Забыли написать, что Павел избил меня до смерти, нет, не так... Вообще я в коме!.. и конечно, мое любимое, что я уже два года беременна, никак не могу родить! И чей это вообще ребёнок?? Занавес... – Текст под фотографией со средним пальцем.

Павел Прилучный и Агата Муцениеце познакомились на съемках сериала "Закрытая школа". Поженились актеры еще в 2011 году, тайно расписавшись в одном из московских ЗАГСов. Воспитывают сына Тимофея и дочку Мию.

Автор - Иван Рунев

Кадры с сайта kino-teatr.ru