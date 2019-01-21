«Т-34» собрал в российском прокате свыше двух миллиардов рублей

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Российский приключенческий фильм о войне «Т-34» умудрился собрать 177,3 млн рублей в кинотеатрах России и стран СНГ за минувшие выходные.

Суммарные сборы картины составляют 2078,8 млрд рублей по итогам трех недель показа, сообщает ТАСС. По итогам же минувших выходных лента заняла второе место. В широком прокате лента появился 1 января. Главные роли исполняют Александр Петров, Виктор Добронравов, Ирина Старшенбаум.

Первое место занял американский фантастический триллер «Стекло» (Glass), собравший 348,7 млн рублей в первый уик-энд показа. Лента режиссера М. Найта Шьямалана является продолжением фильмов «Неуязвимый» и «Сплит». В главных ролях снялись Брюс Уиллис, Джеймс Макэвой, Сэмюэл Л. Джексон.

На третьем месте оказалась комедия Ильи Куликова «Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел», заработавшая 46,2 млн рублей. Картина, основанная на популярном телесериале «Полицейский с Рублевки», вышла в прокат 20 декабря. Роли исполнили Александр Петров, Сергей Бурунов, Роман Попов.

