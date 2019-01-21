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«Т-34» собрал в российском прокате свыше двух миллиардов рублей

12:28 21.01.2019
«Т-34» заработал два миллиарда рублей
Кадр с сайта kinopoisk.ru
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Российский приключенческий фильм о войне «Т-34» умудрился собрать 177,3 млн рублей в кинотеатрах России и стран СНГ за минувшие выходные.

Суммарные сборы картины составляют 2078,8 млрд рублей по итогам трех недель показа, сообщает ТАСС. По итогам же минувших выходных лента заняла второе место. В широком прокате лента появился 1 января. Главные роли исполняют Александр Петров, Виктор Добронравов, Ирина Старшенбаум.

Первое место занял американский фантастический триллер «Стекло» (Glass), собравший 348,7 млн рублей в первый уик-энд показа. Лента режиссера М. Найта Шьямалана является продолжением фильмов «Неуязвимый» и «Сплит». В главных ролях снялись Брюс Уиллис, Джеймс Макэвой, Сэмюэл Л. Джексон.

На третьем месте оказалась комедия Ильи Куликова «Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел», заработавшая 46,2 млн рублей. Картина, основанная на популярном телесериале «Полицейский с Рублевки», вышла в прокат 20 декабря. Роли исполнили Александр Петров, Сергей Бурунов, Роман Попов.
 

Темы: Звезды российского кино, Кино в России, Персоны и события в мире кино, Премьеры в мире кино, Проблемы кинопроката в России
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Комментарии читателей
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21.01.2019, 17:23
Гость: Евгений В

Немцы сплошные дебилы, а русские Коля с Ваней из Урюпинска умнее всех немецких генералов. Такое складывается представление о войне по подобным фильмам у современной молодежи. Убивать очень легко, что в современных фильмах, что в сериалах, жизнь человека ни чего не стоит. В тоже время отменена смертная казнь для самых страшных преступников. Убийц охраняют и кормят, некоторых даже икрой с крабами и шампанским. Пожалуйста, пробуйте убивайте, за это не расстреливают и жизнь в тюрьме может быть лучше, чем многим на воле.
Сейчас постоянно в СМИ внушается, что РФ шутя может уничтожить США вместе с НАТО новейшим оружием. Ну а если не получится, то только в Рай, где ЗАЖИВЕМ в райских садах под пение райских птиц, а они "пиндосы", - только в Ад!
Идет активная подготовка пушечного мяса. Вот такое кино. История повторяется.
Опасно это для России.
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