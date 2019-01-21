Лондонские критики определили лучший фильм года

16:01

Учредители ежегодной премии Лондонского кружка кинокритиков объявили победителей.

Эксперты почти единодушно назвали драму «Рома» главным фильмом года, передает Lenta.Ru. Поставивший ее Альфонсо Куарон за свою работу был признан лучшим режиссером.

Картина «Фаворитка» Йоргоса Лантимоса была номинирована в десяти категориях и получила четыре награды. Черная комедия с Эммой Стоун в главной роли победила в номинации «Лучший британский/ирландский фильм года», а также взяла приз за лучший сценарий. Оливию Коулман признали лучшей актрисой, а Рэйчел Вайс — лучшей актрисой второго плана.

Главным артистом года стал Итан Хоук, исполнивший роль Эрнста Толлера в фильме Пола Шредера «Дневник пастыря». Лучшим актером второго плана назвали Ричарда Гранта, сыгравшего в драме «Сможете ли вы меня простить?» режиссера Мариэль Хеллер.

По мнению критиков, главной иностранной картиной стала работа Павла Павликовского «Холодная война». В номинации, посвященной документальному кино, победил французский фильм «Лица, деревни».

В основе сюжета мексиканского фильма «Рома» — история жизни обычной семьи среднего класса в Мехико в начале 1970-х годов. Отец редко бывает дома, мать воспитывает четырёх детей, опираясь на помощь двух служанок родом из местных индейцев. Судьбу героев переламывают студенческие беспорядки во время католического праздника 10 июня 1971 года, когда демонстранты были расстреляны солдатами.

