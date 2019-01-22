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Начаты съемки фильма о балете Мариинки в блокадном Ленинграде

10:45 22.01.2019
Начаты съемки фильма о балете Мариинки в блокадном Ленинграде
Кадр из фильма о блокадном Ленинграде «Три дня до весны» с kinopoisk.ru
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Фильм о жизни артистов балета театра имени С. М. Кирова (это название с 1935 по 1992 год носил Мариинский театр) в период блокады Ленинграда снимут в Санкт-Петербурге.

Ленту хотят завершить уже до конца 2019 года, сообщает ТАСС. «Если сейчас у нас будет все хорошо с финансированием, то фильм планируется к выпуску осенью-зимой 2019 года», - заявила ТАСС режиссер Светлана Николаенко.

Картина, над сценарием которого творческая команда начала работать в 2016 году, будет называться «Ленинградская сюита». Фильм объединит в себе несколько жанров. «В нашем фильме, помимо художественной линии, будет документальная линия, в которой будут присутствовать интервью блокадников Санкт-Петербурга, то есть людей, которые были очевидцами этих событий», - сказала режиссер.

Николаенко отметила, что съемки киноленты будут проходить в Санкт-Петербурге и в Выборге. «В нашем фильме снимаются молодые санкт-петербургские актеры <…> Это люди из петербургских театров, с которыми мы, конечно же, очень много репетируем, чтобы добиться достоверности», - добавила она.

Сценарий «Ленинградской сюиты» написал молодой автор Егор Шилов.
 

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