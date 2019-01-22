В Москве не будет установлен памятник Сергею Бодрову

16:56

Специально собранная экспертная группа вынесла отрицательное заключение по вопросу установки в Москве памятника актеру Сергею Бодрову-младшему из-за образа его героя в фильмах «Брат» и «Брат 2» Данилы Багрова.

Эксперты выразили претензии к выразительности монумента. «Я анонсировал по Бодрову (установке памятника в Москве - прим. Агентства «Москва»), но до дела не дошло, потому что экспертиза показала, что надо перерабатывать проект, в том, что надо не образу памятник ставить, а действительно человеку. Это и было замечание - не художественному образу надо делать памятник, а героям каким-то нашим. И плюс ко всему, были и профессиональные замечания, такие как пластика, выразительность и другие», сообщил председатель столичной комиссии по монументальному искусству Игорь Воскресенский «Агентству городских новостей «Москва».

Следующее заседание комиссии по монументальному искусству может быть назначено на 14 февраля.

Ранее в Москве презентовали макет памятника актеру. По нему скульптура будет представлять собой бронзовую литую фигуру Данилы Багрова, роль которого Бодров-младший сыграл в фильмах «Брат» и «Брат 2». Предполагается, что памятник будет выполнен из бронзы, а перед ним объемными буквами выложена фраза «Я думаю, что сила в правде». Инициаторы проекта предлагали несколько мест размещения памятника, в том числе начало Покровского бульвара, площадь перед станцией метро «Баррикадная», сквер на Кудринской площади и парк Декабрьского восстания.

