Мединский добивается миллионных штрафов для авторов фильма о Льве Яшине

10:00

Глава Минкульта РФ Владимир Мединский объявил о том, что создатели художественного фильма «Лев Яшин. Вратарь моей мечты» будут оштрафованы на несколько миллионов рублей

Причина – срыв сроков сдачи ленты. Об этом Министр культуры заявил на встрече с представителем компании-производителя «КремлинФильмз» Натальей Боровковой, сообщает ТАСС. «Картина режиссера Василия Чигинского снята в жанре биографической спортивной драмы и посвящена истории жизни и спортивной карьеры советского футболиста. Авторы фильма получили господдержку в размере 60 миллионов рублей и должны были сдать его в октябре 2018 года», - посетовал Мединский.

В ответ Боровкова в разговоре пообещала министру, что первая копия фильма будет сдана в ведомство 25 мая, а окончательно работа над картиной будет завершена к 7 сентября.

Напомним, что пожелание о съемках фильма о Льве Яшине высказал несколько лет назад Владимир Путин. Кроме того, о легендарном советском футболисте писал мюзикл «дедушка уральского рока» Александр Пантыкин, но вдова Яшина так и не дала ходу этому проекту.

