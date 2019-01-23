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Мединский добивается миллионных штрафов для авторов фильма о Льве Яшине

10:00 23.01.2019
Мединский добивается миллионных штрафов для авторов фильма о Льве Яшине
Лев Яшин. Фото с сайта wikimedia.org

Глава Минкульта РФ Владимир Мединский объявил о том, что создатели художественного фильма «Лев Яшин. Вратарь моей мечты» будут оштрафованы на несколько миллионов рублей

Причина – срыв сроков сдачи ленты. Об этом Министр культуры заявил на встрече с представителем компании-производителя «КремлинФильмз» Натальей Боровковой, сообщает ТАСС. «Картина режиссера Василия Чигинского снята в жанре биографической спортивной драмы и посвящена истории жизни и спортивной карьеры советского футболиста. Авторы фильма получили господдержку в размере 60 миллионов рублей и должны были сдать его в октябре 2018 года», - посетовал Мединский.

В ответ Боровкова в разговоре пообещала министру, что первая копия фильма будет сдана в ведомство 25 мая, а окончательно работа над картиной будет завершена к 7 сентября.

Напомним, что пожелание о съемках фильма о Льве Яшине высказал несколько лет назад Владимир Путин. Кроме того, о легендарном советском футболисте писал мюзикл «дедушка уральского рока» Александр Пантыкин, но вдова Яшина так и не дала ходу этому проекту. 
 

Темы: Кино в России, Кинопроизводство и кинопроцесс в России, Персоны и деятели российского кино, Персоны и события в мире кино, Министерство культуры РФ
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Комментарии читателей
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23.01.2019, 21:41
Гость: Лев

Иванович был другого "замеса". Советского.
Играл не за миллионы долларов.
23.01.2019, 17:03
Гость: Evgen

В принципе эти горе-создатели уже сейчас должны платить штраф.Я уверен,что задержка ничто иное,как кто-то запустил свои шаловливые ручёнки в кубышку.А фильм ой как нужен и народу,как отдушина,после последних идиотских провалов из-за"эффэктивных мэнэджэров",и мажорам от спорта,в воспитателных целях,как нужно себя вести в обществе.
23.01.2019, 16:37
Гость: Зритель

Если "пожелание о съемках фильма о Льве Яшине высказал несколько лет назад Владимир Путин", то почему "авторы фильма получили господдержку в размере 60 миллионов рублей" за счет бюджета?
Снимут очередную дрянь о великом футболисте, бабло распилят и все...
Брать деньги можно и в банке под проект с возвратом.
Но боязно. "Посодют"... (А не воровать или сделать окупаемое кино они не могут).
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