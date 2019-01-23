Режиссер комедии о блокаде Ленинграда отказался идти на допрос в полицию

17:27

Создатель ставшей в одночасье одиозной блокадной комедии «Праздник» Алексей Красовский был вызван в полицию на допрос.

Он предполагает, что его вызвали на допрос в полицию, чтобы найти источники финансирования фильма «Праздник». В эфире канала RTVI он рассказал, что создателями «Праздника» «заинтересовались» два следователя. «Один искал экстремизм-терроризм <...>, а второй занимается экономическими преступлениями и коррупцией», — рассказал режиссер. По его словам, первый следователь «больше не беспокоит», а второй вместе с помощниками «продолжает домогаться».

Красовский предполагает, что следователь не верит, что режиссер мог снять «Праздник» на свои деньги. При этом Красовкий подчеркнул, что проигнорировал вызов на допрос. «Пусть приводят силой», — сказал постановщик «Праздника», добавив, что игнорирует не только повестки, но и звонки. «Пусть доказывают, что я — преступник», — добавил Красовский.

«Праздник» 3 января вышел на YouTube, так как Красовский решил не получать для своего фильма прокатного удостоверения (в эфире RTVI он подтвердил, что не будет добиваться удостоверения и дальше). На сервисе его посмотрели больше миллиона раз, после чего YouTube без объяснения причин на несколько часов удалил фильм. ПОзже картина появилась на платформе. В YouTube удаление картины объяснили системным сбоем.

