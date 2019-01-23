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Режиссер комедии о блокаде Ленинграда отказался идти на допрос в полицию

17:27 23.01.2019
Режиссер блокадной комедии отказался идти на допрос в полицию
Кадр с сайта kinopoisk.ru
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Создатель ставшей в одночасье одиозной блокадной комедии «Праздник» Алексей Красовский был вызван в полицию на допрос.

Он предполагает, что его вызвали на допрос в полицию, чтобы найти источники финансирования фильма «Праздник». В эфире канала RTVI он рассказал, что создателями «Праздника» «заинтересовались» два следователя. «Один искал экстремизм-терроризм <...>, а второй занимается экономическими преступлениями и коррупцией», — рассказал режиссер. По его словам, первый следователь «больше не беспокоит», а второй вместе с помощниками «продолжает домогаться».

Красовский предполагает, что следователь не верит, что режиссер мог снять «Праздник» на свои деньги. При этом Красовкий подчеркнул, что проигнорировал вызов на допрос. «Пусть приводят силой», — сказал постановщик «Праздника», добавив, что игнорирует не только повестки, но и звонки. «Пусть доказывают, что я — преступник», — добавил Красовский.

«Праздник» 3 января вышел на YouTube, так как Красовский решил не получать для своего фильма прокатного удостоверения (в эфире RTVI он подтвердил, что не будет добиваться удостоверения и дальше). На сервисе его посмотрели больше миллиона раз, после чего YouTube без объяснения причин на несколько часов удалил фильм. ПОзже картина появилась на платформе. В YouTube удаление картины объяснили системным сбоем.
 

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Комментарии читателей
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24.01.2019, 00:48
Гость: antiwasp

С г.Красовским более-менее всё понятно. Больший вопрос возникает к актерам, отметившемся в этой помойке. Для этих замечательных творческих личностей деньги видимо совсем не пахнут. Ждем веселых комедий про Ковентри, Бухенвальд и Нагасаки. Остается только надеяться, что все причастные начнут гореть ещё до попадания в ад.
23.01.2019, 22:35
Гость: Кинокритик

А.С. Пушкин
Эпиграмма
Полу-милорд, полу-купец,
Полу-мудрец, полу-невежда,
Полу-подлец, но есть надежда,
Что будет полным наконец.
23.01.2019, 22:19
Гость: IgS

вообще-то осквернение памятников, захоронений это сильный криминал.
За осквернение памяти и истории:

- в Китае до смертной казни
- за осквернение Ислама - смерть на месте

Так что этот сру-жиссер лучше бы сматывался туда, к Скрипалям, там таких привечают, (до поры). По России ему теперь ходить не нужно - доходился и довыступался.
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