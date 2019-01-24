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Марлен Хуциев остается в больнице, потеряв супругу

12:06 24.01.2019
Хуциев остается в больнице
Марлен Хуциев. Фото Валерий Лукьянов с сайта kino-teatr.ru
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Марлен Хуциев - советский и российский режиссер, снявший фильмы, которые вошли в «золотой фонд» отечественного кинематографа

Легендарный режиссер «Заставы Ильича» Марлен Хуциев после курса лечения прошел на поправку, однако пока остается в больнице.

Перед самым Новым годом стало известно о госпитализации кинорежиссера и его супруги в одну из московских клиник. По официальной версии, они проходили профилактическое обследование. Однако 4 января супруга Хуциева скончалась в больнице, сообщает РИА Новости.

«Состояние здоровья Марлена Мартыновича хорошее, даже можно говорить об улучшении его состояния. Но пока он остается на лечении в Боткинской больнице», - сообщил представитель Союза кинематографистов.

Марлен Хуциев - советский и российский режиссер, снявший фильмы, которые вошли в «золотой фонд» отечественного кинематографа — «Застава Ильича», «Июльский дождь». Хуциев — народный артист СССР, президент Гильдии кинорежиссеров России.
 

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