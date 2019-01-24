Роднянский передумал делать фильм про создателя «ВКонтакте» Павла Дурова
Продюсер Александр Роднянский закрыл начатый было проект «Код Дурова».
Лента должна была стать байопиком создателя «ВКонтакте» Павла Дурова. По словам продюсера, «Социальную сеть» про Цукерберга и Facebook сняли «вовремя и здорово», а «Код Дурова» быстро утратил актуальность. «Эта история у нас закончилась в тот момент, когда началась новая жизнь у Павла Дурова. Я знаком с Дуровым, я с ним даже обсуждал эту историю, когда оказалось, что он уже не «ВКонтакте» и начал делать Telegram», – сказал Роднянский порталу Meduza.io.
Картину хотели выпустить в 2014 году, но её концепция несколько раз менялась. В 2015 году Роднянский заявил, что вместо биографической истории это будет драма про интернет. В итоге за семь лет команде так и не удалось написать достойный сценарий и начать съёмки. «Мы долго строили, а потом этот долгострой сам по» себе рухнул – вместе с изменившейся карьерой и жизненным путём самого Дурова, - сказал продюсер.
Александр Роднянский приобрёл права на экранизацию книги «Код Дурова» Николая Кононова в 2012 году. Фильм хотели выпустить в прокат уже в 2014 году, а его режиссёром должен был выступить Фёдор Бондарчук.