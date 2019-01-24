Роднянский передумал делать фильм про создателя «ВКонтакте» Павла Дурова

15:52

Продюсер Александр Роднянский закрыл начатый было проект «Код Дурова».

Лента должна была стать байопиком создателя «ВКонтакте» Павла Дурова. По словам продюсера, «Социальную сеть» про Цукерберга и Facebook сняли «вовремя и здорово», а «Код Дурова» быстро утратил актуальность. «Эта история у нас закончилась в тот момент, когда началась новая жизнь у Павла Дурова. Я знаком с Дуровым, я с ним даже обсуждал эту историю, когда оказалось, что он уже не «ВКонтакте» и начал делать Telegram», – сказал Роднянский порталу Meduza.io.

Картину хотели выпустить в 2014 году, но её концепция несколько раз менялась. В 2015 году Роднянский заявил, что вместо биографической истории это будет драма про интернет. В итоге за семь лет команде так и не удалось написать достойный сценарий и начать съёмки. «Мы долго строили, а потом этот долгострой сам по» себе рухнул – вместе с изменившейся карьерой и жизненным путём самого Дурова, - сказал продюсер.

Александр Роднянский приобрёл права на экранизацию книги «Код Дурова» Николая Кононова в 2012 году. Фильм хотели выпустить в прокат уже в 2014 году, а его режиссёром должен был выступить Фёдор Бондарчук.

