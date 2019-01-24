]]> ]]>
Главная Кино Новости

Роднянский передумал делать фильм про создателя «ВКонтакте» Павла Дурова

15:52 24.01.2019
Роднянский передумал делать фильм про создателя «ВКонтакте» Павла Дурова
Материалы по теме:

Продюсер Александр Роднянский закрыл начатый было проект «Код Дурова».

Лента должна была стать байопиком создателя «ВКонтакте» Павла Дурова. По словам продюсера, «Социальную сеть» про Цукерберга и Facebook сняли «вовремя и здорово», а «Код Дурова» быстро утратил актуальность. «Эта история у нас закончилась в тот момент, когда началась новая жизнь у Павла Дурова. Я знаком с Дуровым, я с ним даже обсуждал эту историю, когда оказалось, что он уже не «ВКонтакте» и начал делать Telegram», – сказал Роднянский порталу Meduza.io.

Картину хотели выпустить в 2014 году, но её концепция несколько раз менялась. В 2015 году Роднянский заявил, что вместо биографической истории это будет драма про интернет. В итоге за семь лет команде так и не удалось написать достойный сценарий и начать съёмки. «Мы долго строили, а потом этот долгострой сам по» себе рухнул – вместе с изменившейся карьерой и жизненным путём самого Дурова, - сказал продюсер.

Александр Роднянский приобрёл права на экранизацию книги «Код Дурова» Николая Кононова в 2012 году. Фильм хотели выпустить в прокат уже в 2014 году, а его режиссёром должен был выступить Фёдор Бондарчук.
 

Темы: Звезды российского кино, Кино в России, Кинопроизводство и кинопроцесс в России, Персоны и деятели российского кино, Персоны и события в мире кино
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
]]>
]]>
]]>
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2019 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.