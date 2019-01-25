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В Париже отложили премьеру 700-часового фильма о физике Ландау

11:22 25.01.2019
В Париже вышел в прокат 700-часовой фильм о физике Ландау
Кадр с сайта kinopoisk.ru
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Премьера биографической ленты «Дау», посвященной советскому физику Льву Ландау, назначенная 24 января, была отложена из-за отсутствия разрешения префектуры.

Фильм, снятый режиссером Ильей Хржановским, идет 700 часов. Сценарий к картине написал российский писатель Владимир Сорокин, известный по романам «Лед» и «Голубое сало». Самого физика сыграл дирижёр Теодор Курентзис, а роль его сына досталась известному в России по песне «Белая стрекоза любви» музыканту Николаю Воронову.

Илья Хржановский начал работу над «Дау» в 2006 году, а съёмки стартовали в 2008 году. Они продолжались три года: для этого в Харькове построили павильон, имитирующий несколько советских улиц, институт, где работал Ландау, и столовую, а для участия позвали около 300 человек, большинство из которых не являются профессиональными актерами, сообщает TJ.

Актёры и участники команды жили вместе на протяжении более двух лет внутри декораций Советского Союза 30-х годов под названием «Институт»: улиц со старыми трамваями, магазинов только с советской одеждой и старыми рублями вместо реальных денег. Хржановский воссоздал советские условия того времени максимально приближенными к реальности: актёры изображали настоящих дворников, уборщиц, продавщиц и поваров. По словам продюсера BBC Альбины Ковалевой, участвовавшей в съемках, внимание к деталям было такое, что режиссёр даже установил сточные трубы по размеру тех, что стояли в советскую эпоху, чтобы был правильный звук смыва. Хржановский намеренно ставил участников в беспокойные ситуации и усиливал чувство клаустрофобии за счёт неровных лестниц и угнетающе тёмных коридоров. Он также потребовал, чтобы из громкоговорителей звучала гнетущая музыка.

Показы в Париже длятся по 24 часа и не прерываются. Из 700-часового хронометража картины было смонтировано 13 фильмов, часть которых состоят из нескольких серий, поэтому зрители могут посмотреть любое количество часов. Перед просмотром они должны сдать смартфоны, заполнить анкету о себе и пройти через разговор со священнослужителем. Зрителям можно выбрать формат просмотра: билет на шесть часов без возможности вернуться в зал при выходе (35 евро), билет на 24 часа с возможностью вернуться (75 евро) и бессрочный билет на неограниченное количество часов и дней (150 евро). Показы в других городах пока не запланированы, однако к Каннскому фестивалю может появиться обрезанная версия на пять часов.
 

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Комментарии читателей
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25.01.2019, 15:31
Гость: Иван простак

700 часов маловато. Надо 7000. Как эти новаторы достали своей лабудой, зато как виртуозно они выбивают деньги на свою муру. Взять тот же Сокуровский безумный проход по Эрмитажу. Мне они напоминают Фараду и Абдулова,которые в фильме вымогали деньги из легковерных провинциальных дворян. Кто разгонит эта шоблу шарлатанов. А фильм по Ландау, Иоффе, Курчатову, Флёрову, Арцимовичу и вообще про зарождение советской физики надо снять самим, без прохвостов, которые все сводят к сценам пыток НКВД. Это героический период советской физики и ее возрождения, а у нас белое пятно. Дети не знают этих имён .
25.01.2019, 13:35
Гость: Слава

Да, в кукольном театре Образцова, тоже была какофония туалетных труб. Но там все было привязано к идее постановки. А здесь какая идея? Если руководствоваться этой брошюркой, то она в том, чтобы показать, как противно было жить и творить в Советские времена. Но любопытно получается. Было противно, но народ творил, а сегодня даже туалетная бумага есть, но что-то творцов и идей не осталось. Да и сама идея о фильме в 700 часов, подозреваю. порождена вопиющей безидейщиной. Скоро появятся фильмы в реальном времени, хотя Дом 2 уже есть. как говорят, "маразм крепчал, с запада тлетворно влияло". Но главное надуть обывателя и сколотить состояние.
25.01.2019, 13:03
Гость: Скептик

Сам Ландау утверждал что телевизор ― это мусоропровод, работающий в обратную сторону.
Интересно, как бы он определил современное кино и так называемых "режиссеров"
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