В Париже отложили премьеру 700-часового фильма о физике Ландау

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Премьера биографической ленты «Дау», посвященной советскому физику Льву Ландау, назначенная 24 января, была отложена из-за отсутствия разрешения префектуры.

Фильм, снятый режиссером Ильей Хржановским, идет 700 часов. Сценарий к картине написал российский писатель Владимир Сорокин, известный по романам «Лед» и «Голубое сало». Самого физика сыграл дирижёр Теодор Курентзис, а роль его сына досталась известному в России по песне «Белая стрекоза любви» музыканту Николаю Воронову.

Илья Хржановский начал работу над «Дау» в 2006 году, а съёмки стартовали в 2008 году. Они продолжались три года: для этого в Харькове построили павильон, имитирующий несколько советских улиц, институт, где работал Ландау, и столовую, а для участия позвали около 300 человек, большинство из которых не являются профессиональными актерами, сообщает TJ.

Актёры и участники команды жили вместе на протяжении более двух лет внутри декораций Советского Союза 30-х годов под названием «Институт»: улиц со старыми трамваями, магазинов только с советской одеждой и старыми рублями вместо реальных денег. Хржановский воссоздал советские условия того времени максимально приближенными к реальности: актёры изображали настоящих дворников, уборщиц, продавщиц и поваров. По словам продюсера BBC Альбины Ковалевой, участвовавшей в съемках, внимание к деталям было такое, что режиссёр даже установил сточные трубы по размеру тех, что стояли в советскую эпоху, чтобы был правильный звук смыва. Хржановский намеренно ставил участников в беспокойные ситуации и усиливал чувство клаустрофобии за счёт неровных лестниц и угнетающе тёмных коридоров. Он также потребовал, чтобы из громкоговорителей звучала гнетущая музыка.

Показы в Париже длятся по 24 часа и не прерываются. Из 700-часового хронометража картины было смонтировано 13 фильмов, часть которых состоят из нескольких серий, поэтому зрители могут посмотреть любое количество часов. Перед просмотром они должны сдать смартфоны, заполнить анкету о себе и пройти через разговор со священнослужителем. Зрителям можно выбрать формат просмотра: билет на шесть часов без возможности вернуться в зал при выходе (35 евро), билет на 24 часа с возможностью вернуться (75 евро) и бессрочный билет на неограниченное количество часов и дней (150 евро). Показы в других городах пока не запланированы, однако к Каннскому фестивалю может появиться обрезанная версия на пять часов.

