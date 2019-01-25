Кинопремьера «Стекло»: супергерои – Божий дар или опасная патология?

Психологический триллер М. Найт Шьямалана «Стекло» вышел в российский прокат

Через три недели после безнаказанного похищения трех девушек маньяк Кевин, страдающий расщеплением личности на 23 «я», вновь берется за старое. Ему пытается противостоять бывший начальник охраны стадиона Дэвид (Брюс Уиллис), ныне находящийся на нелегальном положении и спасающий мир под псевдонимом Надсмотрщик. Жаркая схватка доводит обоих антогонистов до… психбольницы.

В психушке возмутителей спокойствия не столько лечат, сколько пытаются убедить, что таких, как они, попросту не существует в природе. Неудивительно, что с такими «специалистами» ситуация вновь быстро выходит из-под контроля. На сей раз катализатором опасности становится Элайджа Прайс, или Мистер Стекло – хрупкий негр, который, однако, пи своем слабом здоровье, способен натворить кучу гадостей.

Предыдущий фильм Шьямалана «Сплит», посвященный маньяку с диссоциативным растройством личности, оказался довольно оригинальным и был принят позитивно. Затевая продолжение, режиссер решил протянуть от стекла линии не только к «Сплиту», но и к своей давней картине «Неуязвимый». И вот тут-то выясняется, что затея оказалась довольно сомнительной.

Дело, наверное, даже не только в том, что давящие ужастики и бравурные супергеройские боевики плохо стыкуются друг с другом в жанровом отношении. Шьямалана на сей раз подвела тяга к излишнему теоретизированию и тщательному разжевыванию того, что проницательный зритель и без того усвоит на уровне полунамеков (а остальным и не надо). Попросту говоря, режиссер банально перемудрил, из-за чего действие заметно пробуксовывает.

Представьте себе жаркую драку в кульминационном моменте фильма, которая постоянно прерывается неуместной рефлексией героев, занудными комменитариями, сентиментальными сценами и флешбеками – и вы все поймете сами. Чего уж говорить о менее динамичных сценах, которые больше напоминают лекцию или мастер-класс, нежели зрелищный блокбастер. С одной стороны, зритель действительно может почерпнуть из фильма массу полезной информации (когда появились комиксы и почему Супермен ходит в трусах поверх брюк). С другой – значимость этих сведений повисает в воздухе, особенно – применительно к сюжету «Стекла».

Причем, все эти недюжинные старания, по большому счету пропадают втуне. Ведь режиссер так и не объяснил, что такое супергеройство - Божий дар или опасная патология. Зачем же тогда было огород городить, когда можно было просто дать зрителю возможностьпосмотреть захватывающий фильм с харизматичным Брюсом Уиллисом, и многоликим Джеймсом Макэвоем, на сей раз по полной программе отыгрывающего каждого из 23-х «я» своего неоднозначного героя?

Кадр с сайта kinopoisk.ru

