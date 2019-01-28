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Фонд кино требует от создателей «Смешариков» вернуть 82 миллиона рублей

12:15 28.01.2019
Фонд кино требует вернуть у создателей «Смешариков» 82 миллиона рублей
Стоп-кадр из «Смешариков»
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К производителю детских мультфильмов «Смешарики» поступил иск более чем на 82 млн руб., следует из материалов в картотеке столичного арбитража.

По этим данным, заявление было подано в суд еще в ноябре прошлого года. В декабре арбитраж иск принял и вынес определение, согласно которому по делу должно быть возбуждено соответствующее производство. Сегодня внимание на это обратило издание РБК со ссылкой на Life.

Требования Фонда кино, как указывается в документе, касаются трех договоров — от сентября 2014 года, от октября 2016 года и от июня 2015 года. По первому Фонд кино хочет получить от производителя «Смешариков» «предварительную оплату» на сумму 30 млн руб. (и проценты в размере 739,7 тыс. руб.), по второму — 50 млн руб. и проценты на 1,2 млн руб. По третьему соглашению Фонд кино хочет взыскать с ООО «Смешарики» проценты на сумму 226 тыс. руб. Таким образом, общая сумма иска составляет 82,18 млн руб.

Прочих деталей иска в карточке дела не приводится. С какими именно договорами связано дело, в документе не указано. В пресс-службе группы компаний «Рики» (правообладатель «Смешариков») РИА Новости сообщили, что создатели «Смешариков» собираются выполнить свои обязательства перед Фондом кино «в полной мере».
 

Темы: Кинокомпании, Кино в России, Кинопроизводство и кинопроцесс в России, Персоны и деятели российского кино, Персоны и события в мире кино
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Комментарии читателей
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28.01.2019, 16:16
Гость: Мастер

А что? Законно. Нужно возвращать вложения. А то держат за Лошариков Смешарики.
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