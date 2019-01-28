Людмила Полякова не смогла сниматься в фильмах о войне после «Восхождения»

Народная артистка России Людмила Полякова отмечает юбилей - ей исполняется 80 лет

Мы собрали 10 интересных фактов из жизни Людмилы Петровны, известных далеко не всем ее поклонникам.

1. Людмила Петровна родилась в Москве. Однако в возрасте двух лет ей с мамой пришлось переехать в Муром из-за войны, где она провела детство и юность.

2. После школы хотела стать океанографом, отправилась в Одессу и поступила в местный институт.

3. Полякова не раз признавалась, что боялась думать об актерской карьере, так как стеснялась своего роста в 176 сантиметров. «По тем временам такой рост казался немыслимым. Это как сейчас, наверное, пара метров. Вы представляете: Москва, год эдак пятьдесят пятый - пятьдесят седьмой, я такая жердина. В школе на линейке выше всех, выше учителей, выше друзей родителей... Я входила в трамвай или в автобус и каждый раз смущалась», - рассказывала артистка в одном из интервью.

4. Людмила Полякова не задумывалась о поступлении в театральное училище. Работала секретарем, осваивала стенографию. Однажды, она проходила мимо Щепкинского училища, увидела объявление о том, что набирают вечернее отделение. Зашла. В кабинет, где проходило прослушивание, случайно заглянул Юрий Соломин, который тогда вместе с Виктором Коршуновым набирал дневное отделение. Он-то и настоял на том, чтобы эту «долговязую девицу» взяли на дневной курс. «Я не знаю, каким образом он убедил и что тогда было сделано - это осталось для меня тайной, но меня зачислили», - рассказывает Полякова.

5. Людмила Петровна снялась в последнем фильме Ларисы Шепитько «Восхождение». Съемки были сложными, прожить войну, которую она еще помнила, второй раз оказалось тяжело. После «Восхождения» актриса в картинах о войне больше не снималась – слишком тяжелыми оказались нервные затраты.

6. Полякова очень любит свою роль в телевизионном фильме «Хозяйка детского дома». Но ей не чужды и такие героини, как знахарка Собачиха в «Бумере» и директор пионерского лагеря в комедии «Каникулы строго режима».

7. За многолетнюю актерскую карьеру Людмила Петровна никогда не отказывалась от театральной сцены. 17 лет она служила в Театре им. К. С. Станиславского, а до этого год работала в Театре на Малой Бронной. Пять лет Людмила Петровна выходила на сцену Театра на Таганке, а затем на три года ушла в театр «Школа драматического искусства». В следующем году Людмила Полякова отметит 30-летний юбилей служению Малому театру, где сейчас в ее репертуаре 9 ролей.

8. В Малый театр ее пригласил Юрий Соломин. «Я сидела на каких-то дурацких съемках, оставшись с маленьким ребенком без гроша... я оказалась нигде. Ну просто - нигде! Подрабатывала на каком-то фильме. Встретила Соломина на студии. «Как дела, где ты, что ты?» Я ему рассказываю. «А если в Малый?» И через три дня я уже была принята в труппу», - рассказала в одном из интервью Людмила Петровна.

9. У Поляковой есть сын Иван и внучка Александра, которых она очень любит. Любимые цветы Людмилы Петровны – тюльпаны.

10. Сейчас Людмила Полякова репетирует новую постановку. 10 февраля состоится премьера спектакля «Дальше - тишина» по сценарию Вины Дельмар. Эта постановка – подарок режиссера спектакля Юрия Соломина и Людмилы Поляковой зрителям к юбилею актрисы. Ее партнером по сцене станет Владимир Носик.

С юбилеем Людмилу Полякову уже поздравили Дмитрий Медведев и Сергей Собянин. «Уникальный драматический талант, широкий творческий диапазон, умение привносить неожиданное звучание в любую роль позволили вам создать множество образов в кино и на театральной сцене, - говорится в поздравлении премьера РФ. - Умеете быть сильной, нежной, преданной, а главное - неповторимой и убедительной как в комедии, так и в драме».

Кадры с сайта kino-teatr.ru